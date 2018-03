Inaintea scrutinului de duminica, Vladimir Putin a mers in Crimeea

Ziare.

com

Rusia a anexat in 2014 regiunea ucraineana Crimeea, o decizie condamnata dur pe plan international. Vladimir Putin a mers, miercuri dupa-amiaza, in orasul Sevastopol, unde a salutat decizia istorica luata de locuitorii Crimeei privind unirea cu Rusia."Prin aceasta decizie, ati restabilit dreptatea istorica incalcata in perioada sovietica prin separarea Crimeii de Rusia", a declarat Vladimir Putin, referindu-se la o hotarare din 1954 prin care aceasta regiune a devenit parte a Republicii sovietice Ucraina.Miercuri dimineata, Vladimir Putin a inspectat lucrarile la podul care va face legatura intre Rusia si Crimeea, transmite Reuters.Vizita oficialului de la Kremlin in Crimeea vine in contextul primului tur al scrutinului prezidential, pe care Rusia il va organiza duminica.Vladimir Putin a avut doua mandate de presedinte al Rusiei in perioada 2000-2008, dupa care a fost prim-ministru, in intervalul 2008-2012, in timp ce presedinte era Dmitri Medvedev.Actualul mandat al presedintelui Vladimir Putin a inceput in martie 2012 si se va incheia pe 7 mai 2018.Potrivit Constitutiei Rusiei, orice presedinte are dreptul la cel mult doua mandate consecutive, iar, dupa o pauza de un mandat, poate candida din nou.Practic, Vladimir Putin va putea obtine un nou mandat, pentru perioada 2018-2024.Oficial, Putin are sapte contracandidati la scrutinul de duminica, 18 martie, cand liderul de la Kremlin intra in cursa pentru un nou mandat prezidential. Aleksei Navalnii, insa, principalul opozant al lui Putin, a fost declarat neeligibil.