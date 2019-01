Increderea rusilor in Putin a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 13 ani - sondaj

Ziare.

Sondajul, efectuat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice, a stabilit ca increderea in Putin a scazut la 33,4%, cel mai scazut nivel din 2006.Rezultatele nu reprezinta o problema imediata pentru Putin care a castigat categoric alegerile din martie 2018, obtinand astfel un nou mandat de sase ani. Insa ar putea oferi incredere potentialilor viitori contracandidati.a lui Putin, care este diferita de increderea in presedintele rus, este in continuare ridicata - 60%. Insa si aceasta a scazut de la varful de 90% din cauza scaderii veniturilor si a unor decizii ale guvernului de a creste varsta de pensionare.a lui Putin si-a atins maximul de 71% in iulie 2015, dupa ce Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina in 2014.Chiar inainte de alegerile de alegerile de anul trecut, rata de incredere a presedintelui rus era de 55,3%. De atunci,Putin ramane, insa, politicianul in care rusii au cea mai mare incredere.Urmatorii doi pe aceasta lista sunt ministrul Apararii Sergei Shoigu si ministrul de Externe Sergei Lavrov, cu 13% respectiv 9,3%.