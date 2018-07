"Internetul se prapadeste de ras pe seama lui Putin, dupa momentul cu umbrela de la finala CM 2018"

Putin gets an umbrella. Beautiful presidents of Croatia and France get soaked! - Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) July 15, 2018

Sir how many umbrellas should we bring?



Putin: Just one. They didn't let us win. Let them soak! #FRACRO #WorldCup #WorldCupFinal pic.twitter.com/RM0Qzv1xW6 - The Writer Formerly Known As Elnathan (@elnathan_john) July 15, 2018

Putin is the Rajinikant of Russia.



Rain doesn't wet him, he wets the rain - Desi Me Trolling (@BigotBaba) July 15, 2018

Howling over the image of Putin stoic and under an umbrella while we have Macron and Grabar-Kitarovic standing in the rain happy, smiley, teary, totally soaked and hugging each and every single player #WorldCupFinal - LillaMay (@LillaMay) July 15, 2018

"Should we get Croatia's President an umbrella, President Putin?"



Putin: "No. Women are tough." - mobbdeen (@Deen8) July 15, 2018

Putin is made of sugar pass it on #WorldCupFinal pic.twitter.com/rN0uclw2vt - Luke Smith (@LukeSmithF1) July 15, 2018

Russian President Putin is so powerful that he invoked the rain on FIFA officials during trophy presentation ceremony. Take that USA LOL😂😂 - Okey Mbama (@okeymbama) July 15, 2018

Putin is me when people leave they houses without their stuff and expect me to share like nah fam you are gonna get drenched with rain pic.twitter.com/gVuYwuCR68 - Vimbainashe (@v_mutsago) July 15, 2018

Now I know not to choreograph singing in the rain in Russia #WorldCupFinal2018 #Putinumbrella pic.twitter.com/LP8bB3TnOf - Vandana Hart (@Vandanahart) July 15, 2018

Ziare.

com

Putin a devenit tinta internautilor, intrucat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si presedinta croata Kolinda Grabar-Kitarovic nu au avut nicio problema cu ploaia si au fost udati pana la piele.De altfel, si fotbalistii s-au bucurat de ploaie, facand tot felul de scheme pe gazonul ud, spre deliciul fanilor, care nu s-au grabit sa plece de pe stadion.Printre cei care au observat gestul sefului statului rus se numara si actrita Jamie Lee Curtis, care a scris pe Twitter ca "Putin primeste o umbrela, in timp ce presedintii frumosi ai Croatiei si Frantei sunt uzi leoarca!".Scriitorul din Nigeria Elnathan John a comentat si el momentul, imaginandu-si o conversatie purtata de Vladimir Putin:"Domnule Putin, cate umbrele sa aducem?Putin: Doar una. Nu ne-au lasat sa castigam, ii lasam sa se ude pana la piele!"."Putin este Rajinikant (actor indian - n.red.) al Rusiei. Ploaia nu il uda pe Putin, ci Putin uda ploaia!""Bine ati venit in Rusia! Doar Putin primeste umbrela aici", a fost remarca unei alte internaute.Altcineva a fost mai inspirat si si-a imaginat o conversatie intre Putin si staff-ul sau:"Sa ii dam si presedintei Croatiei o umbrela, domnule Putin?Putin: Nu. Femeile sunt puternice"."MVP-ul (most valuable player/ cel mai valoros jucator) al Campionatului: Tipul care ii tine umbrela lui Putin", a glumit un alt utilizator pe Twitter.Iata alte glume facute pe seama momentului: