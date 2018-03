Iohannis il felicita pe Putin pentru victorie, cu patru zile intarziere. Ce i-au transmis alti lideri europeni sefului de la Kremlin

Mesaje cu intarziere si de la alti lideri europeni

Rusia lui Putin impune un joc nou, strain Europei: o cotonogeala fara reguli

"Pe aceasta cale, tin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relatiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice si predictibile, prin dialog constructiv si in conformitate cu principiile si normele de drept international", se arata in mesajul presedintelui Romaniei.Desi predictibila, singura miza fiind prezenta la vot, victoria lui Putin nu a fost imediat salutata de liderii europeni, asa cum e cutuma. Abia la o zi dupa scrutin , presedintele Frantei l-a felicitat pe Vladimir Putin, imediat dupa cancelarul german Angela Merkel, ambii lideri europeni insistand asupra solutiilor pe care Rusia trebuie sa le accepte."Va trebui sa depunem eforturi pentru a aborda provocarile importante, bilaterale, dar si internationale, in mod constructiv si a gasi solutii acceptabile", a subliniat Angela Merkel in mesaj.Si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis felicitari omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru realegerea in functie, recomandandu-i sa aplice reforme pentru modernizarea natiunii.Emmanuel Macron a reamintit "angajamentul in favoarea dialogului constructiv intre Rusia, Franta si Europa". Nici presedintele Comisiei Europene nu s-a grabit sa-l felicite pe liderul de la Kremlin. Mesajul lui Jean Claude Juncker a avenit abia marti, dar trebuie notat ca seful Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca el nu ii va transmite felicitari lui Putin."Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor.Presedintele Statelor Unite a anuntat, marti, ca i-a telefonat omologului sau rus Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand.Rusia lui Putin semnalizeaza: nu mai exista reguli, noi ne simtim liberi sa violam orice reguli care, pana acum, fusesera general acceptate, este analiza expertului Vladimir Socor pentru Ziare.com Acesta a analizat ultimele evenimente in care Moscova s-a implicat, printre care si otravirea fostului spion rus, in Marea Britanie, precum si felul in care liderii europeni i-au raspuns lui Putin."Mi se pare ca e un raspuns din cale de afara de retinut, un raspuns calculat sa nu ofenseze, un raspuns avocatesc, pentru ca liderii occidental au, in multe cazuri, o educatie juridica sau adopta o atitudine legalista. Nu fac afirmatii care nu pot fi demonstrate in cazul unui eventual proces de judecata, fac numai afirmatii care pot fi demonstrate in mod riguros, chiar daca ar fi imposibil sa produca dovezi clare, faptice.Nu e niciun pic de indoiala, dar daca nu avem dovezi 100% care sa poata fi admise in cazul unui proces de judecata, suntem mai retinuti, facem o afirmatie cu caracter general, care sa nu incrimineze o persoana sau o autoritate concreta.Este ca si cum folosim diateza pasiva in locul diatezei active, pentru a descrie o situatie. De exemplu: nu "rusii l-au asasinat pe X", ci "X a fost asasinat".Depersonalizam problema", a spus acesta."In acest caz e vorba de doamna Merkel in primul rand, pentru ca ea este liderul adevarat. Franta e un fel de anexa a Germaniei, in zadar se vorbeste despre tandemul germano-francez sau de duo: inainte era Merkel - Hollande, acum Merkel - Macron. E o formula eufemistica. Doamna Merkel este liderul adevarat, Franta este la remorca Germaniei, Germaniei ii convine sa remorcheze Franta in acest caz. Si in negocierile pe Ucraina, de exemplu, unde actioneaza tot tandemul germane-francez, Germaniei ii convine aceasta situatie, pentru a nu da impresia ca Germania devine lider al Europei, pentru a conferi o aparenta europeana, un vernisaj european, unei situatii in care, de fapt, Germania este liderul", este analiza lui Socor.