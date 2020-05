Lukasenko vs. Putin, de Ziua Victoriei: Parada cu zeci de mii de oameni la Minsk. Putin, singur la Moscova (Foto & Video)

Lukasenko: O psihoza

Zeci de mii de oameni

Thousands of soldiers march in #Belarus to celebrate the Soviet victory in World War Two, as President Lukashenko didn't cancel the parade amid #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/UYvyHepYaF - EHA News (@eha_news) May 9, 2020

Moscova , fara parada militara

Cea mai scazuta cota de popularitate de 20 de ani

In timp ce Rusia a decis amanarea paradei militare pentru o alta data, Belarusul a sarbatorit acest eveniment cu zeci de mii de oameni, fara sa tina cont de faptul ca intreaga lume se confrunta cu pandemia de coronavirus si ca adunarile numeroase reprezinta un pericol de propagare a virusului, relateaza AP.Presedintele Aleksandr Lukasenko a calificat drept o "psihoza" coronavirusul, in ciuda faptului ca numarul cazurilor de infectare din Belarus (22.052) il depaseste pe cel al cazurilor din tarile vecine Ucraina (14.710) si Polonia (15.510), care au si populatii mai numeroase, potrivit News.ro.Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut Belarusului sa anuleze festivitatile de Ziua Victoriei, dar Lukasenko a afirmat ca a simtit obligatia morala fata de veterani si fata de tara sa marcheze infrangerea Germaniei naziste. Sambata, el a spus ca a marca Ziua Victoriei este "o actiune sacra".Belarus, care are o populatie de aproximativ 9 milioane de oameni, a inregistrat peste 22.000 de cazuri de infectare cu coronavirus si 126 de decese.Pe traseul paradei militare pe care a avut loc parada s-au strans zeci de mii de oameni. Au defilat aproximativ 3.000 de soldati si 185 de vehicule militare.Unii veterani care au asistat la parada de la tribuna oficiala au purtat masti, insa dintre spectatorii de pe strada putini au folosit metode de protectie. Rusia a celebrat sambata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Liderul de la Kremlin a depus o coroana de trandafiri rosii la flacara eterna a monumentului in memoria eroilor, in centrul capitalei. El a promis ca "vom sarbatori amplu si solemn aceasta aniversare", la o data ulterioara.Dupa discursul lui Putin, a urmat defilarea unei coloane de soldati, in acordurile imnului national intonat de o fanfara militara, in timp ce pe deasupra treceau 75 de aeronave militare, printre care avioanele de lupta invizibile Suhoi Su-57, cele mai avansate din arsenalul Rusiei. Avioane militare au lansat fum alb, albastru si rosu - culorile tricolorului rus.La Moscova plouase, cerul era acoperit, iar presedintele, imbracat intr-un pardesiu negru, arata sumbru, relateaza Reuters, apreciind ca manifestarea ar fi trebuit sa intareasca sprijinul pentru Putin. In alti ani, el se bucura de sentimentul de mandrie nationala, alaturi de lideri din lumea intreaga, in timp ce tancurile defilau cu zgomot prin Piata Rosie.Un sondaj de opinie recent a aratat ca popularitatea lui Putin este de peste 59%, dar cota este cea mai scazuta din ultimele doua decenii, in timp ce economia Rusiei este in scadere, iar la Moscova si in alte regiuni sunt in vigoare restrictii de circulatie din cauza epidemiei de COVID-19.