Merkel si Macron l-au felicitat cu intarziere pe Putin: Ii cer sa continue dialogul si reformele in Rusia

"Astazi este mai important ca oricand sa ne continuam dialogul si sa incurajam relatiile dintre tarile si popoarele noastre", a declarat cancelarul federal, potrivit unui comunicat difuzat de serviciile sale."Pe aceasta baza, va trebui sa depunem eforturi pentru a aborda provocarile importante, bilaterale, dar si internationale, in mod constructiv si a gasi solutii acceptabile", a subliniat Angela Merkel, potrivit Agerpres."Va felicit calduros pentru realegerea dumneavoastra" si "va doresc succes pentru sarcinile care va asteapta", a adaugat ea, adresandu-i-se lui Vladimir Putin.In cursul diminetii, purtatorul de cuvant al cancelariei, Steffen Seibert, anuntase ca Angela Merkel se pregateste "sa ii scrie o telegrama foarte curand (...) si cred ca, in mod firesc, cu ocazia acestor felicitari se va aborda si problema provocarilor cu care se confrunta relatiile ruso-germane".De asemenea, ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a declarat luni dimineata ca Rusia va ramane in mod cert "un partener dificil", dar ca este esential sa nu se intrerupa comunicarea cu Moscova, "pentru a gasi solutii la marile probleme internationale".El a estimat ca realegerea lui Putin, duminica, nu este rezultatul unei "competitii politice echitabile", mai scrie AFP.Si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis felicitari omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru realegerea in functie, recomandandu-i sa aplice reforme pentru modernizarea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, citat de Mediafax."Presedintele Emmanuel Macron l-a felicitat pe Vladimir Putin, urandu-i succes in modernizarea politica, democratica, economica si sociala tarii", a comunicat luni Palatul Elysee, precizand ca cei doi lideri au discutat telefonic.Emmanuel Macron a reamintit "angajamentul in favoarea dialogului constructiv intre Rusia, Franta si Europa"."Cooperarea intre Europa si Rusia este esentiala pentru securitatea pe continentul european", a subliniat Emmanuel Macron, potrivit Palatului Elysee.Felicitarile celor doi lideri au venit cu destul de mare intarziere.