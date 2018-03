Mitingul triumfal al lui Putin, o iluzie? Zeci de mii de oameni ar fi fost obligati sau platiti sa asiste

Ziare.

com

"Stramosii nostri au trait aici, noi traim aici si aici vor trai copiii si nepotii nostri. Si vom face totul pentru ca ei sa fie fericiti", a spus Putin, sambata, de pe scena ridicata pe stadionul Luzhniki, cel mai mare din Moscova, in fata unei multimi de zeci de mii de oameni.Conform politiei ruse, 80.000 de oameni au fost prezenti pe stadion. De asemenea, 50.000 de oameni au urmarit discursul pe ecranele amplasate in afara stadionului.Aceasta demonstratie a uriasului sprijin popular de care se bucura Putin, pe cale sa fie reales pe 18 martie, este insa contestata de reprezentantii opozitiei, care sustin ca zeci de mii de oameni, printre care studenti, functionari publici si angajati la companii private, ar fi fost fortati sa participe, potrivit The Guardian "Organizati-va in grupuri de cel putin patru persoane si pozati-va cand ajungeti la stadion. Nu uitati sa va aduceti pancartele vineri", se arata intr-un email vazut de The Guardian, care ar fi fost trimis angajatilor unei companii din Moscova. Un angajat al companiei a spus ca s-a temut ca ii va fi scazut salariul daca nu va participa la miting.Altii ar fi fost platiti. Autorii unui anunt publicat pe un site de tip "rent-a-crowd", cautau barbati si femei cu varste cuprinse intre 20 si 25 de ani, carora le era promisa o plata de 500 de ruble (aproximativ 30 de lei), pentru a asista la evenimentul de sambata.Mitingul de sambata a fost primul eveniment de acest gen la care Putin, care a refuzat pana acum sa participe la dezbateri televizate, a luat parte de la inceputul campaniei electorale.Conform sondajelor, intentiile de vot pentru Vladimir Putin se plaseaza la circa 70%.C.S.