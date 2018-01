Moscova: Apropiati ai principalului opozant al lui Putin, saltati de politie din aeroport

Ziare.

com

"Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati", a scris pe Twitter opozantul, si el retinut pentru scurta vreme duminica, la cateva minute dupa ce s-a alaturat simpatizantilor sai reuniti la Moscova pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost plecati in strainatate unde au comentat retransmiterea in direct a manifestatiilor organizate duminica in mai multe orase din Rusia la apelul lui Aleksei Navalnii pentru a denunta "inselaciunea" alegerilor prezidentiale de la 18 martie.La Moscova, circa 4.000 de persoane, potrivit estimarilor AFP, s-au adunat in centrul capitalei, inconjurati de un impresionant dispozitiv politienesc. De asemenea, au fost organizate manifestatii in alte mari orase din Rusia si cel putin 257 de protestatari au fost arestati, potrivit ONG-ului rus OVD-Info.Majoritatea au fost eliberati, dar cativa, printre care colaboratori apropiati ai lui Aleksei Navalnii, au fost condamnati la pedepse de 10 pana la 15 zile de inchisoare administrativa."Oficial, nu exista niciun motiv pentru a fi arestati, dar resentimentul politistilor, care au spart trei usi in direct in toata tara in cautarea noastra, a fost mai puternic decat legea", a comentat pe Twitter Ruslan Saveddinov.Duminica dimineata, politia a intrat cu forta in birourile lui Navalnii din Moscova, intrerupand o transmisiune live a manifestatiilor din estul tarii.De asemenea, politia a arestat mai multi angajati ai organizatiei infiintate de opozantul rus, Fondul de lupta Anticoruptie (FBK), precum si sustinatori ai lui Navalnii din diferite regiuni.Aleksei Navalnii, 41 de ani, a fost arestat de trei ori in 2017 pentru ca a organizat manifestatii neautorizate la care in unele cazuri au participat mii de persoane in Rusia, soldate cu mai multe sute de arestari.