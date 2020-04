Moscova lanseaza un permis informatic de deplasare pentru a controla izolarile

A fost oprita activitatea unor intreprinderi

Putin: O luna de concediu platit

Ziare.

com

Acest permis - care poate fi obtinut printr-o cerere online pe site-ul primariei - vizeaza deplasarile cu masina sau transportul in comun pentru a merge la serviciu, la un medic sau la casa de la tara, relateaza AFP.Moscovitii se pot deplasa in continuare liberi la supermarket sau sa-si plimbe cainele. Insa primaria a avertizat ca, daca va fi necesar, va extinde sistemul si la aceste deplasari pietonale in cartier.Angajatii municipali, militarii, judecatorii, avocatii, notarii si jurnalistii sunt scutiti de la acest sistem in deplasarile lor profesuionale.Emiterea permiselor a inceput luni si urmeaza sa fie implementata complet pana miercuri.Aceasta masura a fost anuntata vineri, intr-un discurs televizat al primarului Moscovei Serghei Sobianin, odata cu oprirea activitatii tuturor intreprinderilor considerate neesentaile.Sobianin a anuntat o agravare a situatiei saptamana trecuta, in pofida unor masuri de izolare prealabile, care au obligat in opinia sa 75% din populatie sa ramana acasa.El a anuntat ca se asteapta ca saptamanile viitoare sa fie "dificile".Adjuncta sa, AnastasiaRakova a anuntat ca serviciile meddicale moscovite sunt in pragul unui colaps in acest oras cu 12 milioane de locuitori, in care izolarea ordonata nu este respectata intotdeauna strict.Presedintele Vladimir Putin a decretat in intreaga Rusiei o luna de concediu platit, in aprilie, in cazul salariatilor care nu mai pot sa-si exercite activitatea profesionala din cauza izolarii.Rusia inregistreaza in mod oficial 15.770 de bolnavi de COVID-19 si 130 de morti.