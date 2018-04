New York Times: Este Vladimir Putin agent CIA? Deciziile liderului de la Kremlin afecteaza interesele Rusiei

Ziare.

"Reticenta pe care presedintele SUA, Donald Trump , o manifesta constant in a spune ceva negativ despre Rusia este atat de frapanta incat James Clapper, un fost director al Serviciului national de informatii din SUA, a afirmat la un moment dat ca Vladimir Putin il conduce pe Donald Trump ca si cum ar fi << un instrument >> al agentiilor secrete ruse. Poate ca este. Dar, daca as fi cetatean rus, eu as adresa urmatoarea intrebare: Este Vladimir Putin agent al SUA?", scrie editorialistul Thomas L. Friedman intr-un articol publicat in cotidianul The New York Times."De ce? Deoarece Vladimir Putin a adoptat in ultimii ani atat de multe actiuni care au contribuit la slabirea economiei si a bazei capitalului uman din Rusia incat apare intrebarea daca nu cumva este platit in secret de Agentia Centrala pentru Informatii din SUA. Incepand din 2007 sau 2008, Vladimir Putin pare sa fi decis ca reconstructia Rusiei prin stimularea uriasului talent al capitalului uman si prin consolidarea statului de drept ar fi fost prea dificila, deoarece ar fi necesitat impartirea puterii, organizarea de alegeri reale si competitive si construirea unei economii diversificate, bazata pe inovatie. In schimb, Putin a hotarat sa caute demnitatea Rusiei in locuri gresite: in exploatarea resurselor de petrol si gaz, nu a abilitatilor cetatenilor; in consolidarea armatei ruse, nu a statului de drept; in imbogatirea proprie si a cercului propriu de oligarhi (...) ", explica editorialistul NYT.Cotidianul Les Echos, principala publicatie economica din Franta, l-a citat recent pe un expert in domeniul tehnologiei informationale care observa ca "firma Microsoft inregistreaza singura mai multe marci decat intreaga Rusie!" Nu doar ca piata tehnologica rusa este slaba, "coruptia din sistemul judiciar ingreuneaza apararea unui caz intr-o instanta judiciara daca cineva sustrage un proiect de succes al unei firme din domeniul tehnologiilor inovatoare", comenta Les Echos."In contextul imaginii de lider care apare fara camasa si in pofida discutiilor recente despre modul in care Vladimir Putin reuseste sa fie un autoritarist de succes, am o singura intrebare: atunci de ce este Vladimir Putin atat de nesigur in legatura cu popularitatea reala pe care o are in Rusia incat chiar si la aproape 20 de ani de cand este la putere, s-a temut sa permita unui singur candidat independent credibil sa concureze cu el in cel mai recent scrutin prezidential? Iata adevarul: Putin se comporta exact ca un fermier care vinde cea mai valoroasa carne de vita pe cuburi de zahar. Mai exact, Putin cauta stimulente de termen scurt pentru cresterea popularitatii in randul bazei electorale nationaliste, deoarece se simte nesigur, costurile fiind slabirea Rusiei pe termen lung. Spre exemplu, in 2014, Vladimir Putin a anexat provincia ucraineana Crimeea si a invadat estul Ucrainei cu militari rusi avand uniforme neinscriptionate, cu scopul cresterii pe termen scurt a popularitatii in randul electoratului rus, dar efectele au fost sanctiuni economice pe termen lung impuse de Occident care afecteaza cresterea economica a Rusiei", argumenteaza editorialistul NYT.In anul 2015, pentru a demonstra ca Rusia inca era o superputere - un alt cub de zahar pentru electorat, Putin a trimis consilieri militari, avioane ale Fortelor Aeriene, membri ai fortelor speciale si sisteme antiaeriene in Siria , pentru a opri inlaturarea de la putere a aliatului Rusiei din timpul Razboiului Rece, presedintele sirian Bashar al-Assad. Cu sustinerea lui Putin si a Iranului, Bashar al-Assad s-a mentinut la putere, dar acum Putin este blocat in Siria si nu poate iesi, pentru a evita inlaturarea lui Bashar al-Assad, situatie in care Putin ar parea naiv. Cel mai recent schimb de carne contra cuburi de zahar este aparenta ordonare a atacului neurotoxic din oraselul britanic Salisbury, vizandu-l pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica lui. Reactia Occidentului a fost ceea ce premierul britanic, Theresa May , a catalogat drept cea mai vasta expulzare colectiva de presupusi agenti rusi, peste 100, de catre peste 20 de tari. "Programat ori intamplator, atacul chimic si riposta Occidentului l-au ajutat pe Vladimir Putin in cel mai recent scrutin prezidential falsificat (...).Dar, de a doua zi, Rusia lui Putin este mai izolata ca niciodata. In plus, asociatii lui Putin si alti oligarhi rusi - care pratica jocul producerii masive de bani murdari in Rusia si transferarii lor la Londra, unde sunt supusi proceselor de spalare pentru a fi pastrati in siguranta - sunt de acum inainte mai verificati ca niciodata de autoritatile britanice", subliniaza editorialistul Thomas L. Friedman, notand ca liderul de la Kremlin lupta si impotriva naturii, mizand pe exploatarea la infinit a resurselor de petrol si gaze in pofida incalzirii climei. "Lupta si impotriva firii umane, sperand ca tinerii rusi nu vor vrea sa fie liberi pentru atingerea potentialului deplin, fara a se limita la amintiri de maretie istorica indulcite", precizeaza editorialistul NYT."Problemele lui Vladimir Putin nu sunt un prilej de celebrare. Eu am fost impotriva extinderii NATO ; am vrut o Rusie integrata in familia democratiilor europene. O Rusie slabita, izolata si umilita este un animal periculos. Pentru a prospera pe termen lung, Rusia are nevoie de o resetare, iar aceasta poate veni doar din interior, insa Vladimir Putin nu va apasa butonul", considera editorialistul NYT."In lipsa reformelor, exista putine motive de optimism privind tendintele de crestere economica in Rusia, tinand cont de profilul demografic sarac, de institutiile slabe si de esecul grav in diversificarea economiei in pofida unei populatii extrem de talentate si creative. Daca lumea va continua sa se indrepte spre un viitor in care poluarea sa scada, Rusia se va confrunta cu inevitabila alegere: fie va lansa reforme politice si economice, fie risca sa fie marginalizata in continuare, cu ori fara sanctiuni occidentale", argumenta Kenneth Rogoff, economist la Universitatea Harvard, intr-un articol publicat in cotidianul The Guardian anul trecut.