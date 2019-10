Ofensiva turca in Siria: Putin l-a invitat pe Erdogan in Rusia in zilele urmatoare

Ziare.

"Vladimir Putin l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru o vizita de lucru in zilele urmatoare. Invitatia a fost acceptata", a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, in care se adauga ca cei doi lideri au subliniat "necesitatea prevenirii unui conflict intre unitatile turce si siriene" in nordul Siriei, unde Ankara a lansat o ofensiva.In timpul acestei convorbiri telefonice care a avut loc la initiativa Turciei, cei doi presedinti si-au exprimat, de asemenea, dorinta de a mentine integritatea teritoriala a Siriei, potrivit Kremlinului.Miercuri, purtatorul de cuvant al Presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a anuntat pentru agentia RIA Novosti ca vizita lui Erdogan ar putea avea loc "inainte de sfarsitul lui octombrie", fara a face alte precizari.Ankara a demarat in urma cu saptamana o operatiune militara in nordul Siriei, impotriva militiei kurde siriene Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), aliata a Occidentului in lupta antijihadista.Marti, fortele regimului lui Bashar al-Assad au inceput sa-si desfasoare efectivele in sectoare din nordul Siriei care se sustrag controlului lor, in urma unui acord incheiat cu autoritatile kurde, menit sa contracareze ofensiva turca.