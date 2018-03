OSCE desfiinteaza alegerile din Rusia: Nu au existat optiuni reale, fraude la scara larga sa creasca prezenta la vot

Ziare.

"O alegere fara o competitie reala, asa cum am vazut aici, nu reprezinta o alegere reala", a spus OSCE intr-un comunicat, adaugand ca restrictiile privind libertatile fundamentale si inregistrarea candidatilor au limitat spatiul interactiunii politice, informeaza Reuters.OSCE a facut constatarile dupa ce presedintele Vladimir Putin a castigat 76,69% dintre voturi intr-o victorie clara duminica, urmand sa conduca Rusia pentru inca sase ani.Criticii lui Putin, inclusiv liderul opozitiei Alexei Navalny, caruia i-a fost interzis sa candideze, au spus ca au avut loc fraude electorale la scara larga si ca observatorii au putut vedea cum oamenii au fost adusi cu autobuzele la sectiile de votare de angajatori.Comisia Centrala Electorala a anuntat luni dimineata ca nu a primit nicio plangere privind o incalcare grava a legii.Dar OSCE a spus ca drepturile politice si libertati fundamentale precum cele privind adunarile publice, dreptul de asociere si libera exprimare au fost limitate in Rusia din 2012 si ca unii activisti care au pus la indoiala legitimitatea alegerilor au fost retinuti."Observatorii au notat o varietate de masuri, unele dintre ele implicand o presiune nepotrivita asupra votantilor, care a avut ca scop cresterea prezentei la vot. O presiune constanta asupra societatii civile, absenta criticii in presa si eforturile de a ridica prezenta la vot au caracterizat aceste alegeri... In timp ce presedintele in functie nu a participat la dezbateri sau in campanie, prezenta lui a fost dominanta datorita acoperirii in detaliu a activitatilor sale politice de catre presa", a spus OSCE.