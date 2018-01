Patriarhul Chiril incepe campania pentru Putin: Votati la alegeri. Forte rauvoitoare pot cauza pagube ireparabile tarii

Ziare.

com

"Fac un apel la toti, inclusiv la credinciosi ortodocsi, sa luati parte la viitoarele alegeri prezidentiale. Este foarte important", a declarat seful Bisericii Ortodoxe Ruse intr-un interviu difuzat duminica de televiziunea publica cu ocazia Craciunului pe rit vechi, informeaza site-ul postului France 24.Patriarhul a avertizat cetatenii rusi in legatura cu "posibilitatea ca persoane sau forte rauvoitoare sa utilizeze tehnologia digitala pentru a cauza pagube ireparabile tarii si societatii noastre".Saptamana trecuta, Alexei Navalnii, principalul opozant a lui Putin, a indemnat votantii sa boicoteze scrutinul prezidential dupa ce autoritatile i-au interzis sa candideze.In cadrul interviului, seful Bisericii Ortodoxe Ruse a laudat si rolul presedintelui Putin in Siria , afirmand ca interventia Moscovei in acest conflict a avut rol nu doar de a stopa terorismul, ci si de a apara minoritatile crestine din aceasta tara.