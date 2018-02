Protestele din Rusia la adresa lui Putin nu mai sunt o exceptie. Ce s-a intamplat?

De la muzica la campanii militare

Daca va fi o schimbare, aceasta va incepe dupa alegeri

Cele doua posibilitati ale liderului rus

Saptamana trecuta, in mai multe orase din Rusia, acoperind sapte fusuri orare, s-au desfasurat manifestari impotriva lui Vladimir Putin."Alexei Navalni, un militant anticoruptie care a devenit cel mai proeminent critic al lui Putin, a fost arestat si tarat cu violenta, fiind urcat intr-o duba de catre politisti, pe cand acesta incerca sa se alature unui grup de protestatari din Moscova", a relatat postul de televiziune ABC News intr-un reportaj despre ultimele demonstratii anti-Putin din Rusia.Desi participarea la acestea nu a fost numeroasa, de ordinul sutelor si miilor de oameni, faptul ca s-au desfasurat pe o suprafata extinsa, atat in estul, cat si in vestul tarii, arata o modificare in ce priveste modul de actiune a Opozitiei, dar si modificare in ce priveste atitudinea oamenilor.De-a lungul celor 18 de ani de conducere autoritara a liderului rus, impotriva sa au fost nenumarate proteste, unele de zeci de mii de oameni. Sa amintim aici si miscarea Pussy Riot realizata de o formatie de muzica punk-rock formata din mai multe tinere care-l contestau violent pe Vladimir Putin in melodiile si manifestatiile lor extreme. Trei dintre ele au fost arestate in 2012 si condamnate pentru huliganism la doi ani de inchisoare cu executare.Miscarea politica anti-Putin a fost stopata de campania militara pornita impotriva Ucrainei si de anexarea Crimeii, transformandu-l pe Vladimir Putin intr-un erou extrem de popular printre rusi.Dar timpul a trecut, iar cei 18 ani de exercitare permanenta a puterii si-au pus amprenta asupra fostului agent KGB. Un nou tip de contestare se desfasoara acum pe intregul teritoriu al Rusiei."Domnul Navalni a organizat proteste anticoruptie in Rusia in lunile martie si iunie, mobilizand in special tinerii din clasa de mijloc, iar in campania sa, el a promis sa organizeze proteste tot mai dese inainte de alegerile din 18 martie pentru a sublinia ca votul este o frauda, iar Kremlinul manipuleaza intregul proces electoral", descrie cotidianul New York Times noul tip de campanie politica pus in practica de Alexei Navalni.Dar aceasta campanie nu va avea niciun efect major in ce priveste alegerile din 18 martie 2018 cand Vladimir Putin este asteptat sa castige un nou mandat de sase ani.Alexi Navalni, cu toata amploarea pe care a luat-o lupta sa impotriva presedintelui rus, a fost scos din joc. Tot ce se intampla acum, toata rezistenta, protestele unei noi generatii fata de politica impusa de Kremlin, va avea efect abia dupa alegerile din martie.Mai multi experti in politica Rusiei anunta ca acesta va fi ultimul mandat de presedinte al lui Vladimir Putin, iar luptele pentru putere vor incepe din prima zi de dupa alegeri."Daca putinismul intra incet in etapa finala, atunci pregatirea pentru schimbari importante in Rusia are sens. Daca cineva ar fi fost pregatit pentru prabusirea sistemului sovietic, s-ar fi putut evita o puzderie de greseli, oferind Rusiei post-sovietice echivalentul unui Plan Marshall.Acest plan ar fi impiedicat Rusia sa devina un stat autoritarist. Pentru modernizarea si stabilitatea sa, Rusia nu va avea alta cale decat sa se intoarca spre Europa, spune aceasta teorie. Cand va veni momentul, Moscova ar trebui sa primeasca un pachet de beneficii care sa inlesneasca apropierea de Occident, cu conditii stricte, inclusiv retragerea trupelor din Ucraina, Georgia si Moldova", scrie Natalie Nougayrede pentru cotidianul britanic The Guardian.Pe de-o parte, presedintele rus va incerca sa-si pastreze influenta si, probabil, sa-si gaseasca un succesor, asa cum s-a intamplat si in cazul lui, el fiind alesul lui Boris Eltin.Pe de alta parte, in jurul liderului rus se va da o lupta de pozitionare favorabila in perioada realizarii succesiunii. Dar nimeni nu poate da garantii ca nu vor exista tensiuni politice pe parcursul acestui proces.Dupa ultimele proteste, dupa intinderea lor, e destul de clar ca Alexei Navalni va avea un cuvant de spus la un moment dat, iar Putin va trebui sa se pozitioneze in raport cu noua miscare politica din Rusia. Intrebarea este daca va incerca sa o integreze, adica il va accepta pe Navalni drept succesor, sau va pune la cale eliminarea acestuia?In Rusia, sistemul autoritar creat de Putin pentru a-si exercita puterea trebuie acum sa ofere spatiu de miscare protestatrilor pentru a nu mari tensiunea politica in preajma alegerilor. Dar nimeni nu poate spune in ce directie o va lua aceasta miscare initiata de Alexei Navalni, un lider care-si risca viata in fiecare zi, sperand ca regimul autoritar al lui Putin sa se prabuseasca sub presiunea nemultumitilor iesiti in strada.