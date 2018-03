Purtatorul de cuvant al lui Putin: Actritele care il acuza pe Weinstein sunt prostituate

#MeToo.

Aflat in fata studentilor la Moscova, Peskov a spus ca aceste femei, devenite veritabile staruri, potrivit propriei exprimari, "au facut multe lucruri care nu erau compatibile cu conceptele de onoare si de demnitate", relateaza AFP."Au castigat sute de milioane de dolari si, dupa zece ani, ele spun ca Weinstein este vinovatul", a adaugat purtatorul de cuvant al lui Putin citat joi de postul de radio Echo Moskvy."Poate ca este un ticalos, dar niciuna dintre ele nu s-a dus la politie! Nu, ele voiau ca castige zece milioane de dolari. Cum se numeste o femeie ca s-a culcat cu un barbat pentru zece milioane de dolari? O prostituata", a continuat Dmitri Peskov.El a raspuns unei intrebari puse de un jurnalist despre deputatul rus Leonid Slutsky, acuzat de ziariste de hartuire sexuala si recent disculpat de o comisie parlamentara.Acuzatiile care i-au fost aduse lui Leonid Slutsky au reprezentat primul scandal mediatic in acest domeniu in Rusia de la aparitia, dupa afacerea Weinstein, a miscariiMiscarea le-a determinat pe mai multe femei sa se exprime asupra subiectului, intr-o tara in care cazurile de hartuire sexuala sunt de multe ori relativizate sau tratate cu ironie.