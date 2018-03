Purtatorul de cuvant al lui Putin le-a numit prostituate pe femeile care il acuza pe Weinstein de hartuire sexuala

Ziare.

com

Peste 80 de femei au depus marturie privind comportamentul neadecvat al cineastului american. In timpul unei intalniri avute cu studentii la Universitatea de Stat din Moscova, Peskov a vorbit despre acuzatiile care i-au fost aduse lui Weinstein."Poate ca este un nenorocit, dar nimeni nu a mers la politie sa spuna 'Weinstein m-a violat'. Nu, au vrut sa castige 10 milioane de dolari. Cum numesti o femeie care se culca cu un barbat pentru 10 milioane de dolari? Poate ca sunt dur, dar este numita prostituata", a afirmat el, scrie The Hollywood Reporter.Purtatorul de cuvant a pus sub semnul intrebarii valul de acuzatii de hartuire sexuala de la Hollywood, care a afectat si alte staruri. El este de parere ca hartuirea sexuala a devenit o moda."Daca te-a atins, daca te-a hartuit, de ce ai ramas tacuta? De ce nu ai mers la politie?", a facut el referire la presupusele victime care au pastrat tacerea multi ani.Comentariile lui Peskov vin dupa sase luni de la izbucnirea scandalului care l-a avut in centru pe Harvey Weinstein.