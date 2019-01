Putin a fost de acord ca experti germani sa monitorizeze Stramtoarea Kerci dupa incidentul cu Ucraina

Ziare.

Putin a fost de acord cu aceasta propunere cu o luna in urma, dar expertii germani nu au ajuns pana la momentul actual, relateaza Reuters.In luna noiembrie, Moscova a retinut trei nave militare ucrainene si echipajele acestora in Stramtoarea Kerci , incident care a alimentat tensiunile existente deja intre cele doua tari.Incidentul intre Paza de Coasta rusa, aflata in subordinea serviciilor ruse de securitate FSB, si bastimente apartinand Marinei ucrainene a avut loc la Marea Neagra, in largul Crimeii, cand acestia din urma au incercat sa traverseze Stramtoarea Kerci pentru a intra in Marea Azov, o mica mare de o importanta cruciala in exporturile de cereale si de otel produse in estul Ucrainei.Paza de Coasta rusa a imobilizat cu forta doua vedete si un remorcher ucrainene, pe care le-a acuzat ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse si au luat prozonieri marinarii de la bord.Acest incident armat a fost denuntat drept "o provocare" de catre Rusia, iar Ucraina a denuntat la randul sau un "act de agresiune" al Moscovei, cerand eliberarea marinarilor si restituirea navelor.