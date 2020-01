Putin a refuzat sa dea mana cu vicepresedintele SUA

Ziare.

O inregistrare video cu acest moment a fost postata pe pagina Twitter a agentiei de presa RIA Novosti de catre jurnalistii acestei agentii acreditati pe langa presedintie si care l-au insotit pe Putin in vizita efectuata joi in Israel, relateaza publicatia rusa Vzgliad (pro-Kremlin).Presedintele rus Vladimir Putin participa joi la ceremoniile de comemorare a Holocaustului impreuna cu alti 40 de lideri straini, ocazie cu care a dezvelit un monument la Ierusalim in memoria victimelor blocadei Leningradului de catre nazisti in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.Relatiile dintre Rusia si SUA traverseaza o perioada complexa, dupa ce Moscova a fost sanctionata de catre Occident pentru anexarea peninsulei ucrainene Crimeea (in 2014) si sustinerea - in special militara - a rebelilor separatisti prorusi din Donbas (estul Ucrainei). In 2016, Washingtonul, in baza informatiilor serviciilor secrete americane, a acuzat Rusia de ingerinta in alegerile prezidentiale din SUA din acel an.In 2019, SUA s-au retras primele din Tratatul privind Fortele Nucleare (INF) din 1987, acuzand Moscova de incalcarea prevederilor pactului. Rusia a ripostat si si-a suspendat participarea la INF, considerat piatra unghiulara a securitatii europene din ultimele decenii. Viitorul ultimului tratat de dezarmare strategica dintre cele doua tari, New START, care expira anul viitor, ramane incert.