Putin a suspendat oficial participarea Rusiei la Tratatul INF

Rusia a anuntat luna trecuta suspendarea participarii sale la acest tratat, dupa ce Statele Unite au declarat ca se retrag din INF ca urmare a incalcarii prevederilor sale de catre Moscova.Rusia a negat incalcarea acordului si a arata cu degetul Washingtonul."Vladimir Putin a semnat decretul privind suspendarea punerii in aplicare de catre Federatia Rusa a Tratatului incheiat intre Uniunea Sovietica si SUA privind eliminarea rachetelor cu raza medie si scurta de actiune", indica site-ul Kremlinului.Conform textului decretului dat publicitatii de catre Kremlin si care a intrat in vigoare imediat dupa semnare, participarea Moscovei este suspendata "pana cand Statele Unite vor elimina incalcarile obligatiilor care le revin in temeiul tratatului sau pana la incetarea valabilitatii acestuia".Washingtonul va fi in curand informat despre aceasta decizie, adauga decretul.Cele doua puteri nucleare se acuza reciproc de incalcarea Tratatului INF, semnat de catre fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov si presedintele american de la acea vreme Ronald Reagan in 1987. Acest pact crucial pentru securitatea europeana elimina folosirea de catre cele doua tari a rachetelor cu lansare terestra cu o raza de actiune intre 500 si 5.500 km.Suspendarea participarii SUA la Tratatul INF a fost anuntata de catre Donald Trump la 1 februarie, iar a doua zi de catre Moscova.Vladimir Putin a ordonat imediat dezvoltarea de noi rachete terestre in termen de doi ani, in special adaptarea rachetelor cu raza de actiune intermediara care exista deja, dar cu lansare de pe mare sau de avioane.Sistemul de rachete Kalibr, folosit pentru prima data de Rusia in toamna anului 2015 impotriva rebelilor sirieni, ar urma sa fie adaptat la o varianta cu lansare terestra. Moscova a anuntat ca va concepe un nou sistem de rachete terestre cu raza lunga de actiune.Putin a amenintat de asemenea la sfarsitul lunii februarie, intr-un discurs rostit in fata parlamentului rus, ca va desfasura noi arme dezvoltate de tara sa pentru a viza "centrele de decizie" din tarile occidentale.Rusia sustine ca SUA lucreaza la randul lor in mod 'intens' la fabricarea de noi rachete si critica noua doctrina nucleara americana, care prevede in special dezvoltarea de rachete nucleare cu putere redusa.Semnarea Tratatului INF a pus capat crizei declansata de desfasurarea in Europa a rachetelor SS-20 sovietice cu ogive nucleare si care erau indreptate catre capitale occidentale. Suspendarea pactului genereaza temeri privind declansarea unei noi curse a inarmarii intre Moscova si Washington.Viitorul tratatului START privind reducerea arsenalelor nucleare ale celor doua tari, care expira in februarie 2021, este pus de asemenea in discutie, noteaza AFP.