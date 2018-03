Putin acuza Occidentul ca vrea sa blocheze dezvoltarea Rusiei: Moscova poate respinge amenintarile

Rusia a dezvoltat armament capabil sa distruga sistemele antibalistice NATO

Doua situatii in care Rusia va riposta cu arme atomice

Relatiile cu presedintii Statelor Unite

Activitatea sa politica - realizari si esecuri

Vladimir Putin neaga implicarea Rusiei in scrutinul prezidential din SUA

Sanctiunile au scopul blocarii dezvoltarii Rusiei

Relatia pe care Vladimir Putin o are cu Donald Trump

Urmatorul mandat de presedinte al Rusiei

Conflictul din Siria. Vladimir Putin: Informatiile despre atacurile chimice sunt "stiri false"

Vladimir Putin a vorbit despre planurile Rusiei de contracarare a amenintarilor militare, a negat din nou acuzatiile privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA , a abordat teme de politica interna si externa.Intrebat despre anuntul privind dezvoltarea unui nou tip de rachete, capabile sa depaseasca sistemele antibalistice ale Statelor Unite si NATO, Vladimir Putin a reiterat ideea ca elementele antibalistice occidentale, inclusiv cele instalate in Romania, reprezinta o amenintare pentru Rusia."Daca vorbim despre o cursa a inarmarii, aceasta a inceput in momentul in care Statele Unite au decis retragerea din Tratatul fortelor antibalistice. Noi am vrut sa impiedicam acest lucru. Le-am cerut partenerilor nostri americani sa colaboram in domeniul acestor programe. (...) Nu noi am decis retragerea din acest tratat, ci Statele Unite. Noi am spus permanent ca dezvoltarea unui sistem antiracheta (de catre SUA - n.red.) creeaza o amenintare la adresa noastra. Am spus mereu acest lucru. Partenerii nostri americani nu recunosc acest lucru, argumentand ca sistemul este indreptat in principal impotriva Iranului. Dar, treptat, in cadrul conversatiilor, au recunoscut ca sistemul va distruge potentialul Rusiei de disuasiune nucleara".Liderul de la Kremlin a reiterat ca, in replica la activitatile militare NATO, Rusia a dezvoltat sisteme care pot depasi instalatiile antibalistice occidentale."Toate sistemele pe care le-am prezentat pot depasi usor apararea antiracheta occidentala. (...) Exista un sistem antiracheta instalat in statul american Alaska. Distanta intre Peninsula rusa Ciukotka si Alaska este de doar 60 de kilometri. Doua sisteme antiracheta sunt montate in Europa de Est.. Construirea celuilalt este aproape finalizata in Polonia. Mai sunt si forte navale. Nave militare americane se afla foarte aproape de Rusia, atat in sud, cat si in nord. Imaginati-va cum ar fi daca noi am desfasura sisteme antiracheta in apropierea frontierelor dintre SUA si Mexic si dintre Canada si Mexic si daca am trimite si nave militare in aceste zone"."Noi am transmis ca nu vom dezvolta sisteme de aparare antiracheta in modul american. In primul rand, pentru ca este prea scump, iar noi nu avem asemenea resurse. In al doilea rand, noi nu stim cum va functiona. Dar, pentru mentinerea echilibrului strategic, pentru a evita anihilarea fortelor ruse de disuasiune nucleara,", a precizat Putin, subliniind ca ""."Exista doua motive pentru care am decide o riposta cu forte de disuasiune nucleara:, dat fiind ca ameninta existenta statului", a explicat Vladimir Putin, manifestand insa disponibilitatea continuarii dialogului pentru prelungirea Tratatului de reducere a armamentului strategic (START).Intrebat daca a avut vreun favorit printre presedintii americani cu care a colaborat, Vladimir Putin a explicat: "Imi pare rau, dar nu este o intrebare foarte potrivita. Fiecare dintre partenerii pe care i-am avut a fost bun in felul sau. In general, practic am avut relatii bune cu toti. Cu Bill Clinton , chiar daca era la sfarsitul mandatului, am putut colabora cateva luni. Apoi, cu presedintii George W. Bush, Barack Obama si cu actualul presedinte, insa intr-o masura mai mica. Toti au meritat sa fie respectati pentru ceva anume".Reporter Megan Kelly (NBC): Alegerile din Rusia se apropie, aveti 65 de ani, iar multi oameni ar incepe sa isi reduca activitatile. Va ganditi la acest lucru in viitor?Vladimir Putin: "In primul rand, in lume sunt multi politicieni mai varstnici decat mine si care inca lucreaza activ".Reporter: Inclusiv in Statele Unite.Vladimir Putin: "Nu doar in Statele Unite, ci si in alte tari. Exista multi politicieni de acest fel, in Europa si oriunde in lume. Dar".. Aproape ca s-a dublat ca amploare. Numarul persoanelor aflate sub pragul saraciei s-a redus la jumatate. Totusi, numarul persoanelor care traiesc sub pragul saraciei ramane mare si trebuie sa lucram la acest lucru. Trebuie sa reducem diferentele dintre persoanele cu venituri foarte mari si cele cu venituri mici. In acest context,", a precizat Putin, evocand adoptarea unei serii de masuri sociale."Economia Rusiei s-a schimbat mult, dar nu ne-am atins principalul obiectiv economic: nu am modificat inca structura economica", a precizat presedintele Rusiei, amintind ca in momentul initierii reformelor inflatia era de circa 30%, iar in prezent este de 2,2%."Indivizii implicati in ingerintele electorale din SUA nu reprezinta Administratia Rusiei. Chiar daca am presupune, desi nu sunt suta la suta sigur, ca au facut ceva in timpul campaniei electorale prezidentiale (nu stiu nimic despre asta), aceste activitati nu au nicio legatura cu pozitia Administratiei Rusiei. (...) Avem relatii complicate intre Statele Unite si Rusia. (...) Dar nu au existat ingerinte in activitatile politice din Statele Unite"."Noi purtam discutii cu prietenii si partenerii nostri americani, oameni ce reprezinta Administratia, iar, cand ne spun ca unii rusi au avut ingerinte in scrutinul din SUA, le spunem: 'Si dumneavoastra va implicati constant in viata noastra politica'. Nu veti crede, dar nici macar nu neaga. Stiti ce ne-au spus ultima data? Au spus: 'Da, avem ingerinte, dar suntem indreptatiti sa procedam asa, deoarece promovam democratia, iar dumneavoastra nu, astfel ca dumneavoastra nu puteti face acest lucru'"."Sanctiunile nu au nicio legatura cu mitul ingerintelor ruse in scrutinul prezidential din SUA.. Politica izolarii Rusiei a fost praticata de zeci de ani, iar acum a fost reactivata", a spus liderul de la Kremlin."In urma cu ceva timp, presedintele Donald Trump a spus ceva absolut corect. A spus ca, daca obiectivul Rusiei a fost a genera haos, a fost atins. Dar acest haos nu este rezultatul ingerintelor ruse, ci sunt efecte ale sistemului politic american, luptele interne , dezordinea, disensiunile.. (...)", a insistat presedintele rus.Intrebat de ce presedintele Donald Trump nu a avut niciodata vreo abordare dura fata de el, Vladimir Putin a raspuns: "Din punctul meu de vedere, nu cred ca se poarta frumos cu mine in mod personal. Cred ca este o persoana cu experienta, un om de afaceri cu foarte multa experienta si intelege ca atunci cand ai nevoie sa fii partener cu cineva trebuie sa iti tratezi cu respect viitorul ori actualul partener. (...) Cred ca este o abordare pur pragmatica".Reporter: Urmeaza sa fiti reales presedinte...Vladimir Putin: "Vom vedea ce vor decide alegatorii rusi".Reporter: Ce planuri aveti? Presedintele Chinei tocmai a dispus eliminarea limitelor mandatelor. Aveti de gand sa faceti ceva de genul acesta?"Nu cred ca ar trebui sa vorbesc despre planurile mele politice la aceasta intalnire, in aceasta conversatie cu un post de televiziune american. V-am spus deja, eu nu am modificat niciodata Constitutia, nu am adaptat-o la nevoile mele si nu am niciun astfel de plan", a raspuns Vladimir Putin.Reporter: Aveti vreun succesor, v-ati gandit la cineva?"M-am gandit la acest lucru incepand din anul 2000. A te gandi nu este o crima , dar, la final, alegerea va apartine poporului rus. Indiferent daca iti place ori nu cineva, sunt si alti candidati, iar decizia finala le apartine cetatenilor Federatiei Ruse", a spus Putin.Reporter: Credeti ca atacurile cu arme chimice din Siria sunt stiri false?"Sigur ca da. In primul rand, Guvernul Siriei a distrus armamentul chimic in urma cu mult timp. In al doilea rand, stim ca militantii insurgenti au planuri pentru a simula atacuri chimice atribuite armatei siriene. In al treilea rand, toate incercarile repetate din trecut, toate acuzatiile au fost folosite pentru consolidarea eforturilor contra presedintelui Bashar al-Assad. (...) Sunt vehiculate minciuni. Sunt minciuni de genul celei despre substanta de culoare alba care ar fi dovedit ca Irakul avea arme de distrugere in masa, substanta oferita de CIA secretarului de Stat american. Acesta a prezentat scuze ulterior, dar daunele fusesera deja provocate, tara fusese ruinata. Si in acest caz sunt stiri false, lipsite de consistenta. Trebuie efectuata o investigatie pentru colectarea de probe. Suntem favorabili unei investigatii internationale obiective", a mai declarat Putin.