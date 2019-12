Putin acuza Polonia de intelegere cu Hitler, cat despre ambasador... un "porc antisemit"

Ziare.

Adresandu-se unui auditoriu format din ofiteri de rang inalt din Ministerul Apararii, presedintele rus a dat asigurari ca a luat cunostinta de arhive recuperate in Europa de Armata Rosie dupa 1945, ce arata ca mai multe state, printre care si Polonia, erau in complicitate cu dictatorul nazist, transmite AFP."Ei (polonezii - n.red.) au incheiat practic o intelegere cu Hitler. Este clar in documentele de arhiva", a afirmat Putin, declarandu-se "insultat de modul in care Hitler si Polonia au discutat despre asa-zisa problema evreiasca".Putin a dat asigurari ca a luat cunostinta de documente istorice in care ambasadorul polonez in Germania in 1938 i-a promis lui Hitler ridicarea unui "frumos monument" la Varsovia dupa ce liderul nazist a propus sa-i "trimita pe evrei in colonii din Africa".Acest ambasador "s-a solidarizat complet cu Hitler", a acuzat Putin, numindu-l pe fostul diplomat polonez "ticalos" si "porc antisemit".Liderul de la Kremlin a facut si o paralela cu deciziile responsabililor polonezi actuali care "dau ordin sa fie demolate monumentele soldatilor Armatei Rosii", altadata sarbatoriti ca eliberatorii tarii.In ultimele zile, Rusia si Polonia si-au inmultit acuzatiile reciproce cu caracter istoric.Diplomatia rusa a criticat "retorica agresiva" a Varsoviei, in timp ce Ministerul de Externe polonez si-a exprimat ingrijorarea fata de "prezentarea unei false imagini a evenimentelor" de catre responsabilii rusi.Rusia denunta de multi ani ceea ce ea considera a fi uitarea in care au intrat in tarile occidentale sacrificiile considerabile facute de URSS pana in 1945 si mai ales moartea a 27 milioane de sovietici in Al Doilea Razboi Mondial.Vladimir Putin a denuntat vineri o rezolutie din septembrie a Parlamentului European cu privire la "memoria europeana", care pune pe picior de egalitate comunismul si nazismul.Tot la reuniunea de marti, presedintele Putin a elogiat noile arme hipersonice dezvoltate de Rusia si pe care "nicio alta tara nu le detine".