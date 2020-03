Putin amana referendumul care i-ar asigura puterea si dupa 2024, din cauza coronavirusului

Ziare.

com

Actualul mandat prezidential expira in 2024. Putin a lansat in ianuarie o reforma constitutionala la care a adaugat in martie un amendament conform caruia ar putea ramane presedinte inca doua mandate, fiindca cele de pana acum nu vor mai fi luate in considerare.Conform legislatiei actuale, seful statului rus nu poate fi ales de mai mult de doua ori consecutiv.Reforma, contestata de opozitie, ar trebui validata printr-un "vot popular", care fusese programat pe 22 aprilie.