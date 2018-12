Putin e incantat de noua racheta hipersonica nucleara: Rusia a obtinut un nou tip de arma strategica

Ziare.

Putin a facut anuntul respectiv dupa ce a urmarit ceea ce Kremlinul sustine ca a fost un test privind desfasurarea prealabila a unui nou sistem de rachete, denumit Avangard, relateaza Reuters."Acest test, care tocmai s-a incheiat, s-a desfasurat cu succes", a declarat Putin in cadrul unei reuniuni guvernamentale. "Incepand de anul viitor, 2019, fortele armate ale Rusiei vor avea noul sistem intercontinental strategic Avangard... Este un mare moment in viata fortelor armate si a tarii. Rusia a obtinut un nou tip de arma strategica", a mai spus Putin.Rusia a afirmat ca noul sistem de rachete, una dintre noile arme anuntate de catre Putin in martie, dispune de un grad inalt de manevrabilitate, permitandu-i sa evite usor sistemele de aparare antiracheta. Putin a urmarit de la distanta testul de miercuri dintr-o cladire a Ministerului rus al Apararii din Moscova.Kremlinul a descris testul intr-un comunicat, spunand ca racheta Avangard, lansata dintr-o locatie din sud-vestul Rusiei, a atins si a distrus cu succes o tinta aflata in Extremul Orient al Rusiei.In luna martie, Putin a anuntat o serie de noi arme, inclusiv Avangard, in cadrul unuia dintre cele mai belicoase discursuri ale sale din ultimii ani, spunand ca ele ar putea sa loveasca orice punct din lume si sa evite un sistem anti-racheta american.