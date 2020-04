Putin este ingrijorat de evolutia pandemiei de COVID-19 in Rusia: Luam in considerare folosirea resurselor Ministerului Apararii

LIVE

Putin, care a vorbit in cadrul unei reuniuni desfasurate in format de videoconferinta cu inalti responsabili ai administratiei ruse, a spus ca situatia se schimba constant si ca urmatoarele saptamani se vor dovedi decisive in lupta pentru incetinirea contaminarii, potrivit Reuters si RIA Novosti.Potrivit RIA Novosti, la reuniune au participat vicepremierul Tatiana Golikova si primarul Moscovei, Serghei Sobianin.", a spus Putin in cadrul reuniunii destinate examinarii situatiei sanitar-epidemiologice din tara.", a insistat Putin, citat pe site-ul Kremlinului.Potrivit lui Putin, datorita fondurilor suplimentare alocate, Ministerul Apararii a lansat deja lucrari de constructie a noi spitale in regiuni, care vor fi gata in perioada imediat urmatoare.In ultimele 24 de ore in Rusia s-au inregistrat 2.558 noi cazuri de contaminare, marind bilantul la 18.328 de cazuri si 148 de morti de COVID-19.