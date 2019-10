Putin face glume ca Rusia va interveni in alegerile americane din 2020: Da, o vom face neaparat!

Ziare.

"Va spun in secret: da, o vom face neaparat", a rostit in gluma Putin, vorbind la forumul international "Saptamana rusa a energiei" la Moscova.Pe acelasi ton glumet, Putin l-a rugat pe jurnalist sa nu repete informatia nimanui, iar apoi, trecand la un ton sobru, a spus ca Rusia are destule probleme la ea acasa de care sa se ocupe.Liderul de la Kremlin a calificat drept "ridicole" declaratiile despre o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile americane din 2020, relateaza TASS si Izvestia.Procurorul special "Robert Mueller nu a gasit nicio dovada cu privire la o eventuala complicitate dintre noi si Trump, in cazul precedentelor alegeri, dar si-a exprimat ingrijorarea ca putem face acest lucru pe viitor. Este ridicol", a insistat presedintele rus.Rusia este acuzata de ingerinta in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l avantaja pe Donald Trump in fata rivalei sale democrate Hillary Clinton. Ancheta procurorului special Robert Mueller a investigat existenta unei eventuale complicitati intre Moscova si echipa de campanie a magnatului imobiliar.Insusi actualul secretar de Stat american Mike Pompeo a afirmat recent ca Rusia va continua sa interfereze in alegerile din SUA, timp de decenii de acum incolo, avertizand ca Washingtonul va contracara eforturile in acest sens ale Moscovei, conform AFP.