Putin isi apara participarea la nunta ministrului de Externe austriac: A fost o vizita privata

"A fost o vizita strict privata", a dat asigurari Putin, intr-o conferinta de presa la Soci, in sud-vestul Rusiei, cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto, in contextul in care prezenta puternicului lider rus la aceasta nunta a declansat o ampla polemica in Austria.Insotit de o trupa de dansatori cazaci, Putin a participat la nunta lui Karin Kneissl, care a avut loc sambata la Gamlitz, un sat viticol din apropiere de Graz, in sud-estul Austriei.Opozitia austriaca a denuntat prezenta lui Putin la nunta, spunand ca afecteaza reputatia de neutralitate politica a Austriei, tara care asigura presedintia semestriala a Consiliului UE.O inregistrare video postata online de site-ul televiziunii ruse de stat RT a devenit virala, aratandu-o pe sefa diplomatiei austriece, vizibil bucuroasa, facand o reverenta in fata presedintelui rus dupa ce a dansat cu el "In ciuda sarbatorii, am putut vorbi cu ministrul Afacerilor Externe si cu cancelarul austriac" Sebastian Kurz, a recunoscut totusi Putin."Austria joaca un rol important si pozitiv nu doar in relatiile noastre bilaterale, dar si pentru construirea unui dialog intre Rusia si UE", a subliniat el."In curand, Finlanda va asigura presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Speram ca in acea perioada vom putea face de asemenea ceva pozitiv pentru restabilirea de relatii normale ruso-europene", a adaugat Putin.Tot miercuri, cancelarul Sebastian Kurz a incercat sa atenueze criticile si a spus ca Austria este ferm ancorata in Uniunea Europeana si impartaseste total pozitia blocului comunitar fata de Rusia. UE a impus sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce Moscova a anexat in 2014 peninsula ucraineana Crimeea. Relatiile dintre Moscova si UE sunt tensionate si pe alte teme.Sebastian Kurz a format in decembrie o coalitie cu FPO, un partid legat din 2016 printr-un acord de parteneriat cu formatiunea Rusia Unita a lui Putin.Liderul de la Kremlin este cu regularitate acuzat ca incearca sa divizeze blocul comunitar, in special prin cultivarea de legaturi cu partidele populiste din mai multe tari europene.