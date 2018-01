Putin le-a urat rusilor "sa vada copii nascandu-se", in 2018

Ziare.

com

Putin a subliniat in mesajul sau ca Anul Nou este o sarbatoare a familiei si ca este important ca oamenii sa-si aminteasca si sa aiba grija de parintii lor, sa-i inteleaga pe copii si sa-i sprijine pe cei din jur.'Noul An sa aduca in viata fiecaruia si a fiecarei familii o schimbare in bine (...) Vreau sa le multumesc tuturor celor care cred in ei insisi si in tara lor, pentru eforturile lor si pentru rezultate', a spus liderul de la Kremlin, urandu-le de asemenea rusilor ca in anul 2018 'sa vada copii nascandu-se', mesaj ce vine in contextul degradarii situatiei demografice a Rusiei.In pofida dificultatilor economice si a tensionarii relatiilor cu Occidentul, Vladimir Putin a reusit sa-si mentina popularitatea si este marele favorit al alegerilor prezidentiale din martie 2018, pe care daca le va castiga va ramane presedinte pana in anul 2024.Prin anexarea Crimeii, sustinerea separatistilor prorusi din estul Ucrainei, interventia militara in Siria si pe ansamblu cresterea relevantei Rusiei in politica internationala el a redat rusilor sentimentul mandriei nationale. Insa criticii sai il acuza in special ca sustine in continuare un regim autoritar, oligarhic si corupt.