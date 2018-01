Putin majoreaza salariul minim inainte sa candideze la un nou mandat de presedinte al Rusiei

Ziare.

La inceputul acestui an, salariul minim in Rusia era de doar 9.489 ruble (139 de euro). In urma anuntului facut miercuri de Vladimir Putin, acesta ar urma sa fie majorat la 1.163 de ruble (163 de euro) incepand cu 1 mai, potrivit Reuters . Majorarea fusese initial programata de Kremlin pentru inceputul anului 2019.Initial, presedintele Rusiei isi obtinuse buna parte din popularitatea pe baza cresterii nivelului de trai al rusilor. Reusita sa economica fusese posibila, insa, in conditiile cresterii mari a pretului petrolului din anii 2000.In plus, cetatenii fostei URSS se lasasera usor impresionati de cresterea nivelului de trai, dupa lunga perioada de saracie instalata din 1991, cand Rusia trecuse la economia de piata.La revenirea sa in functia de presedinte al Rusiei, in 2012, Putin promisese o noua epoca de prosperitate. N-a mai reusit insa sa le creasca din nou rusilor nivelul de trai. Dimpotriva, populatia a saracit in ultimii ani din cauza ieftinirii petrolului si a sanctiunilor impuse Rusiei in urma crizei din Ucraina.La finele anului trecut, Kremlinul anunta ca inflatia din Rusia a fost in ultimul an de doar 2,5%, cifra pe care o considera indicatorul unei reusite economice.Alegerile prezidentiale din Rusia se vor desfasura pe 18 martie.