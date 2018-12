Putin merge in Serbia sa infiinteze un centru nuclear

Ziare.

"Vizita presedintelui (Putin) in Serbia este in curs de pregatire si este planificata sa aiba loc in ianuarie", a spus Peskov.Anterior, presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anuntat ca il asteapta in vizita pe omologul sau rus in vizita la Belgrad in 17 ianuarie. Intrevederea precedenta intre cei doi lideri a avut loc Moscova, in 2 octombrie 2018.Mass-media din Serbia a anuntat inainte de a aceasta ca in timpul viitoarei vizite a presedintelui rus este planificata semnarea a 20 de acorduri in diferite domenii. In centrul atentiei se va afla realizarea unor proiecte comune in domeniul energeticii, infrastucturii si noilor tehnologii.La randul sau vicepremierul rus Iuri Borisov a anuntat anterior ca in timpul vizitei ar putea fi semnat si un acord pentru infiintarea in Serbia a unui centru nuclear.