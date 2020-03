Putin, mesaj cu zambetul pe buze pentru protestatari: Sa fie pregatiti "sa se barbiereasca" dupa gratii

Ziare.

'Daca nu ati primit autorizatie si manifestati, atunci da, va rugam sa mergeti sa va barbieriti' in inchisoare, a spus seful statului surazand intr-un interviu pentru agentia de presa rusa TASS difuzat marti. 'Sa va odihniti, sa va destindeti un pic!', a continuat el pe un ton glumet, transmitand practic Opozitiei ca politia va actiona in acelasi mod brutal ca pana acum in cazul manifestatiilor neautorizate.'Pentru trei sau cinci ani?' l-a intrebat jurnalistul Andrei Vandenko de la TASS, autorul seriei de interviuri organizate de agentia oficiala de presa a Rusiei cu Vladimir Putin prilejuite de implinirea a 20 de ani de cand acesta se afla la putere.'Acest lucru decide tribunalul', i-a raspuns liderul rus, adaugand in acelasi timp ca legislatia 'unor tari' prevede ca participantii la actiuni de protest neautorizate sa 'lancezeasca cinci ani sau zece ani de inchisoare'.'Aceasta este legea si trebuie sa o respectam. In caz contrar, situatia din tara explodeaza, altfel lasam ca masinile sa fie incendiate pe strazi', a afirmat presedintele rus.Politia rusa a suprimat cu brutalitate manifestatiile neautorizate de la Moscova in vara anului trecut pentru a protesta impotriva excluderii candidatilor de opozitie de la alegerile locale. Numerosi manifestanti au fost condamnati la pedepse mergand pana la cinci ani de inchisoare si chiar mai mult in unele cazuri.Legea rusa obliga organizatorii sa primeasca autorizatie din partea politiei si municipalitatii pentru orice fel de manifestatie, dar aceasta este foarte dificil de obtinut, potrivit opozantilor rusi.Manifestatiile 'solitare', cu un afis in maini, reprezinta in prezent singura forma de protest in Rusia care nu necesita autorizatie prealabila.In acelasi interviu, Putin a declarat ca legislatia privind agentii straini nu incalca drepturile nimanui, dar protejeaza Rusia de ingerintele din afara in viata politica a tarii. Rusia nu interzice activitatile organizatiilor non-profit cu finantare straina pe teritoriul sau, asa cum se face in unele tari, sustine Putin, adaugand ca aceasta eticheta este atribuita doar celor care primesc 'finantare din strainatate si sunt angajate in activitati politice interne'.Din 2012, dupa realegerea lui Vladimir Putin in functia de presedinte al Federatiei Ruse pentru a treia oara, organizatiile neguvernamentale sunt obligate sa se inregistreze ca 'agenti straini' daca primesc finantare din afara tarii.In 2017, actul normativ a fost extins inclusiv la mass-media, dupa modelul legii FARA (Foreign Agent Registration Act) din SUA. Dar varianta ruseasca a FARA - la care a facut referire si Putin in interviul acordat TASS, afirmand ca o asemenea lege exista si in Statele Unite, se deosebeste foarte mult de legea americana, in vigoare din 1938, care a fost adoptata special pentru a contracara propaganda nazista.In 2019, aceasta lege a fost extinsa si la persoanele fizice. Astfel, orice persoana care primeste bani din strainatate si se implica in viata politica a Rusiei poate fi etichetata in acest mod.