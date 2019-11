Putin promite ajutor financiar Republicii Moldova pentru restaurarea Muzeului Puskin

Ziare.

"Referitor la aceste obiective aflate peste granita, mai exact la Muzeul Puskin din Republica Moldova, vom discuta cu autoritatile moldovene si, daca vor avea nevoie de ajutor, noi suntem gata sa acordam un sprijin financiar pentru refacerea obiectivelor Puskin", a declarat seful statului rus in timpul unei sedinte a Consiliului pentru Relatii Interetnice si ai Consiliului pentru Limba Rusa.Casa-Muzeu "Aleksandr Sergheevici Puskin" se afla intr-o cladire din Chisinau, unde poetul rus a locuit timp de o luna in anul 1820.Vladimir Putin a dat asigurari ca masuri similare vor fi intreprinse si in privinta restaurarii muzeului Puskin din Hurzuf, Peninsula Crimeea.In iunie, presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a adresat "sincere felicitari poporului Rusiei si al Moldovei cu ocazia implinirii a 220 de ani de la nasterea marelui poet rus Aleksandr Puskin, a carui viata si activitate au fost strans legate de tara noastra"."Dupa atatia ani, Puskin ramane pentru poporul multietnic al Moldovei o garantie a bunei intelegeri dintre popoare si culturi, al pacii si concilierii, un promotor al stiintei, invatamantului si culturii ruse pe pamantul moldovenesc", a scris la acea data, intr-o postare pe Facebook, presedintele Republicii Moldova.