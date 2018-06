Putin recomanda SUA sa ofere garantii de securitate solide Coreei de Nord

Ziare.

Putin a facut aceste declaratii intr-un interviu acordat televiziunii chineze CCTV, unde si-a exprimat speranta ca intalnirea de saptamana viitoare intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aduca rezultate pozitive.Liderul rus a salutat masurile "fara precedent" intreprinse de Coreea de Nord - suspendarea testelor nucleare si balistice si demolarea instalatiei sale de teste nucleare - drept un semn de bunavointa important, relateaza The Associated Press.Putin a remarcat si "curajul si matura" decizie a lui Trump de a se intalni cu Kim, insa a avertizat ca Phenianul va voi "garantii absolute de securitate" pentru a-si abandona ambitiile nucleare."Nu poate fi altfel, mai ales dupa evenimentele tragice din Libia si Irak", a declarat Putin.Putin a anuntat, de asemenea, ca propuneri din partea Moscovei in vederea dezvoltarii unor proiecte comune - cu ambele Corei - in domeniul transportului feroviar si a unor gazoducte vor contribui la stabilitatea intregii regiuni.