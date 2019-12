Putin relanseaza speculatii cu privire la plecarea sa de la Kremlin

Trump, Lenin, familia

Este o traditie anuala ca, in cursul conferintei sale de presa-maraton, presedintele rus sa fie intrebat despre viitorul sau. De aceasta data, o intrebare despre o revizuire a Constitutiei si interdictia exercitarii a mai mult de "doua mandate consecutive" a repus subiectul pe tapet, relateaza AFP."Ceea ce am putea face cu privire la aceste mandate este sa suprimam calificativul 'consecutive' cu privire la functia prezidentiala", a spus el.Suprimarea acestui termen ar insemna interzicerea oricarei intoarceri la Kremlin dupa 2024, data la care ii expira actualul al doilea mandat consecutiv. Astfel, Putin nu va mai putea pleca de la presedintie si sa se intoarca, asa cum a facut in 2012, dupa ce a fost premier timp de patru ani (2008-2012)."Avem doua mandate succesive, servitorul dumneavoastra credincios face cele doua mandate, iar apoi pleaca din functie, apoi el are dreptul sa revina in functia de presedinte, pentru ca nu mai este vorba despre doua mandate consecutive", a explicat seful statului rus.Acest fel de alternanta "deranjeaza anumiti politologi, actori din societate", a declarat el, in aceasta a 15-a mare conferinta de presa la care au asistat 1.800 de jurnalisti."Minge de tatonare"Pana acum, Vladimir Putin spunea ca tine la formularea cu privire la cele doua mandate consecutive.El a evocat, de asemenea, posibilitatea unei consolidari a puterilor Parlamentului in mod "foarte prudent" si in urma unei "discutii aprofundate in societate"."Nu trebuie sa ne grabim prea tare. Discutia este in curs, iar eu o voi urmari si eu sa vad cum evolueaza", a adaugat el, dupa conferinta.In urma ultimei sale realegeri, in 2018, circula speculatii cu privire la intentiile sale cu privire la perioada de dupa 2024. Unii ii atribuie intentia de a pastra puterea, prin noi functii care raman de definit, iar altii intentia de a redeveni provizoiu premier. In orice caz, Putin nu a promovat un potential succesor.Iar Kremlinul a apreciat, pana acum, prematur sa evoce problema.Sefa televiziunii RT, finantata de statul rus, Margarita Simonian, considera ca declaratiile lui Vladimir Putin semnaleaza ca acesta a hotarat sa paraseasca presedintia."Daca se intreaba cineva daca liderul va efectua un nou mandat prezidential, el nu o va face", a scris ea pe Twitter.Publicatia online The Bell estimeaza ca declaratia cu privire la mandatele consecutive este "declaratia cea mai importanta pe care Putin a facut-o azi (joi)"."Cine stie daca era o minge de tatonare in vederea lansarii unei discutii sau o decizie?", a reactionat, la randul ei, Tatiana Stanovaia de la centrul de reflectie R. Politik.Presedintele, care a ajuns la putere in urma cu 20 de ani, a prezentat un bilant, la cererea unui jurnalist.Rusia din 2000 si cea din 2019 "sunt doua tari diferite", a notat Putin.El a relevat ca Rusia era "in razboi civil" atunci cand a ajuns el la putere, referindu-se la Razboiul din Cecenia. "Economia s-a schimbat fundamental", a mai notat el, iar tara s-a reformat si imbogatit dupa anii sumbri care au urmat crizei din 1998.Conferinta de presa s-a incheiat dupa patru ore si 25 de minute, nu departe de recordul de patru ore si 40 de minute din 2008. Ca de fiecare data, jurnalistii au folosit pancarte sau deghizari pentru a-i atrage atentia lui Vladimir Putin.El a vorbit despre o multime de subiecte, exprimandu-si sustinerea fata de Donald Trump in fata unor acuzatii "inventate" care l-au costat o procedura de destuire.El a pus la indoiala originea umana a modificarilor climatice, l-a criticat pe Lenin, a negat orice prezenta militara rusa in estul Ucrainei si a evocat o extindere a metrolului de la Ekaterinburg sau poluarea de la Krasnoiarsk.Vizibil deranjat, Vladimir Putin a evitat sa raspunda unei intrebari despre activitatile economice ale celor doua fiice ale sale si sustinerii de care acestea ar beneficia.Criticii sai s-au facut auziti pe canalul YouTube al televiziunii publice Rossiya 24 - unui numar de 43.000 de persoane nu i-a placut conferinta sa de presa transmisa in direct, fata de 10.000 carora le-a placut.Potrivit institutului public Vtsiom, 70,2% dintre rusi au incredere in Vladimir Putin.