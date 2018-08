Putin s-a declarat pregatit sa se intalneasca cu Kim Jong Un

Ziare.

Putin i-a invitat pe Kim si pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in la Forumul Economic al Estului, prevazut in perioada 11-13 septembrie la Vladivostok, in estul Rusiei, relateaza AFP.Intr-un mesaj adresat lui Kim cu ocazia Zilei Nationale a Eliberarii, prin care Nordul marcheaza sfarsitul prezentei coloniale japoneze in 1945, presedintele rus si-a reiterat, potrivit KCNA, propunerea cu privire la un summit.Potrivit mesajului, preluat de KCNA, Putin ii da asigurari lui Kim ca este "pregatit" sa il intalneasca la "o data apropiata, in vederea discutarii unor probleme urgente legate de relatiile bilaterale si unor probleme importante in regiune".El si-a exprimat speranta dezvoltarii "cooperarii reciproce si mai ales a realizarii proiectului tripartit" care ar implica si Seulul, potrivit agentiei.La randul sau, Kim i-a trimis, potrivit KCNA, un mesaj presedintelui rus, in care releva ca "radacinile puternice" ale relatiilor bilaterale se afla in lupta lor comuna impotriva Japoniei in timpul razboiului.Un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat presei trimiterea acestui mesaj, in care Putin "si-a subliniat dorinta si vointa stabilirii unui dialog" cu Kim Jong Un.Intrebat despre o eventuala intalnire intre Vladimir Putin si Kim Jong Un la Vladivostok, el a subliniat ca Forumul Economic al Estului "este deschis tuturor liderilor regionali" si a precizat ca "nicio confirmare a (participarii) Pgenianului nu a fost primita pana in prezent".