Putin s-a salutat vesel cu controversatul print Mohammed bin Salman (Video)

Vladimir Putin l-a intampinat foarte bucuros pe printul mostenitor saudit la reuniunea G20, informeaza BBC si Sky News.Liderul de la Kremlin ar urma sa discute cu printul Mohammed bin Salman despre cazul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in Consulatul Arabiei Saudite din orasul turc Istanbul.Cazul a generat critici vehemente la nivel international. Canada, Franta, Statele Unite si Germania au introdus sanctiuni punctuale contra Arabiei Saudit e dupa moartea jurnalistului.La summitul G20, Jamal Khashoggi a disparut in Consulatul Arabiei Saudite din orasul turc Istanbul. Arabia Saudita a admis ca editorialistul cotidianului The Washington Post a fost ucis, incercand sa atribuie crima unor agenti care au actionat pe cont propriu. Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi , iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", a afirmat sir John Sawers, un fost director al MI6.Arabia Saudita a negat ca printul mostenitor saudit ar fi implicat in acest complot. Presedintele SUA a cerut clarificari din partea Arabiei Saudite in acest caz.