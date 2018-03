Putin sfatuieste Londra sa-si "clarifice lucrurile" cu privire la otravirea spionului rus si apoi sa vorbeasca cu Moscova

"Nu este problema Rusiei"

Ziare.

com

Intrebat de BBC despre o eventuala responsabilitate a Rusiei in otravirea lui Serghei Skripal, Putin a raspuns, potrivit agentiilor ruse, "clarificati-va lucrurile de partea voastra si dupa aia vorbim cu voi".Sefa Guvernului britanic Theresa May urmeaza sa sustina o alocutiune in care ar putea sa desemneze un vinovat si sa anunte masuri de retorsiune, scria presa britanica.Intrebat despre aceste acuzatii cu privire la o eventuala implicare a Moscovei, un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a raspuns ca "nu a auzit declaratii ale unor reprezentanti politici britanici potrivit carora Rusia este implicata"."Cetateanul rus mentionat a lucrat pentru unul dintre serviciile britanice secrete. Incidentul s-a petrecut pe teritoriul britanic si nu este in vreun fel problema Rusiei si cu atat mai putin a conducatorilor ei", a adaugat el, intr-un punct de presa. Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca, la Salisbury, in sudul Angliei, unde locuia fostul spion.Condamnat in 2006 dupa ce a fost gasit vinovat ca a livrat informatii Marii Britanii, fostul colonel GRU a fost schimbat in 2010 alaturi de alti trei agenti dubli cu spioni rusi arestati in Statele Unite.Fostul spion si fiica sa au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos si care poate antrena moartea.