Putin si-a declarat oficial proprietatile, ca sa para un rus de rand. De fapt, averea lui e estimata la sute de miliarde de dolari

Vladimir Putin candideaza la un nou mandat de presedinte al Federatiei Ruse, cel de al patrulea.Conform declaratiei de avere, Putin are o avere modesta. El detine un apartament de 77 de metri patrati in orasul Sankt Petersburg si un garaj de 18 de metri patrati.Liderul de la Moscova mai are si trei masini, un GAZ 21M fabricat in 1960, un GAZ-21M din 1965 si o Lada Niva. La aceasta se adauga inca un apartament de 154 de metri patrati in Moscova pe care il foloseste in mod gratuit, 13 conturi bancare in valoare de aproape 200.000 de euro si 230 de actiuni la PJSC "Bank Saint Petersburg", scrie site-ul Ipnews De asemenea, Putin a mostenit un apartament in centrul Tel Avivului de la fosta sa profesoara de germana care a murit in decembrie anul trecut la varsta de 96 de ani, informeaza Arutz Sheva . Berliner i-a lasat apartamentul lui Putin prin intermediul Ambasadei Rusiei, dupa ce Putin i-a cumparat locuinta profesoarei sale in 2005. Ea a imigrat in Israel pe timpul fostei Uniuni Sovietice, in 1973.In realitate, nimeni nu stie exact cat de mare este averea lui Vladimir Putin.In timp ce unii spun ca presedintele rus ar fi cel mai bogat om din lume si ar avea nenumarate vile, un palat si chiar mai multe iahturi, Kremlinul sustine ca Putin castiga doar 133.000 de dolari pe an si ca locuieste intr-un mic apartament.Anul trecut, Bill Browder, co-fondatorul fondului de investitii Hermitage Capital Management si un critic al lui Putin, sustine ca averea liderului de la Moscova ar fi de 200 de miliarde de dolari, in timp ce un fost consilier guvernamental din Rusia estimeaza ca averea presedintelui ar fi de doar 70 de miliarde de dolari.La sfarsitul lunii iunie 2017, jurnalistii britanici de la The Independent scriau ca Putin ar avea un "palat secret" a carui constructie ar fi costat un miliard de dolari. In 2012, in presa au ajuns informatii conform carora liderul de la Moscova ar avea si 59 de avioane.Putin se afla la putere de 18 ani, fiind pe rand presedinte, apoi premier si din nou presedinte. Daca va fi reales la scrutinul de pe 18 martie, el va conduce Federatia Rusa pana in anul 2024.C.S.R.