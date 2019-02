Putin si Lukasenko au schiat impreuna, in ciuda relatiilor tensionate (Foto)

Ziare.

Presedintii celor doua tari aliate s-au instalat impreuna intr-un telescaun, dupa care au coborat cateva piste ale "Gazprom Mountain Resort", o statiune de schi care ii apartine gigantului rus al gazului si care este situata la cativa kilometri de locurile in care s-au desfasurat Jocurile Olimpice de iarna de la Soci din 2014.Schimband cateva cuvinte cu turistii prezenti, Vladimir Putin, mai putin in largul sau pe schiuri decat omologul sau belarus, nu a exclus ca data viitoare sa se dea, poate, cu snowboardul, relateaza AFP.Insa aceasta iesire, organizata intr-un moment in care cei doi sefi de stat poarta discutii bilaterale la Soci, intervine dupa saptamani de tensiune intre cele doua tari si declaratii virulente ale lui Aleksandr Lukasenko impotriva vecinului sau rus.Rusia si-a modificat fiscalitatea intr-un mod defavorabil pentru Belarus, care ii reproseaza presiuni financiare vizand mentinerea dominatiei politice asupra sa. Moscova, la randul sau, afirma ca nu are de ce sa subventioneze Belarusul fara o contrapartida in relatiile celor doi parteneri foarte apropiati.Schimbarea de taxe duce la cresterea pretului exporturilor de petrol rus catre Belarus, care il rafineaza in mare parte pentru a-l retrimite in Rusia sau in Europa, la un pret mai mare."Deciziile serioase nu tolereaza agitatia", a declarat Vladimir Putin, citat de agentia rusa Interfax, intrebat despre perspectiva unui acord intre cele doua tari.La randul sau, Aleksandr Lukasenko a dat asigurari ca relatiile intre cei doi aliati sunt "de nezdruncinat", dar a reamintit legaturile stranse intre economiile lor, dand asigurari ca Moscova ar avea mult de pierdut in urma unei slabiri economice a Belarusului.Este deja cea de a treia intalnire intre cei doi presedinti de la 25 decembrie pentru a rezolva acest diferend.Disputele intre Rusia si Belarus pe tema tarifelor la gaz si la petrol sunt frecvente. Ele afecteaza uneori alte domenii, cum s-a intamplat in cazul "razboiului laptelui", care s-a declansat intre cele doua tari in primavara lui 2017, Moscova acuzand statul vecin ca ii livreaza produse de proasta calitate.Chiar daca economia Belarusului este extrem de dependenta de Rusia, Aleksandr Lukasenko, omul puternic al tarii de 25 de ani, incearca sa se distanteze de Moscova dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia in 2014, noteaza AFP.