Putin si Netanyahu se vor intalni saptamana viitoare

Ziare.

com

Putin l-a invitat pe Netanyahu la parada anuala de Ziua Victoriei, care celebreaza infrangerea Germaniei in Al Doilea Razboi Mondial. Cei doi lideri se vor intalni dupa mars la Kremlin, scrie Haaretz.Netanyahu va calatori la Moscova direct de la un summit trilateral cu Cipru si Grecia.Netanyahu si Putin au discutat luni intr-o convorbire telefonica despre Siria si au convenit sa se intalneasca cat de curand posibil. In aceeasi zi, Netanyahu a prezentat documente si fisiere despre care a precizat ca dovededesc ca Iranul, un aliat al Rusiei, a mintit privind programul sau nuclear inainte sa semneze acordul cu puterile occidentale.Membrii serviciilor secrete din Marea Britanie, Franta si Germania au ajuns in Israel in ultimele zile pentru a examina materialele prezentate de Netanyahu.Intalnirea de saptamana viitoare va vea loc cu cateva zile inainte ca presedintele american Donald Trump sa anunte daca se va retrage din acordul nuclear cu Iranul. El a declarat ca SUA se vor retrage daca nu vor exista schimbari, cum ar fi restrictii pentru programul de rachete balistice al Iranului.Netanyahu si Putin s-au intalnit ultima oara in ianuarie, tot la Moscova.