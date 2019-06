Putin spune ca valorile liberale sunt perimate, fiind respinse de majoritatea occidentalilor

Ziare.

com

Putin a mai declarat pentru Financial Times ca Angela Merkel a facut o greseala enorma adoptand politici liberale fata de imigrantii din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters "Liberalismul presupune ca nu trebuie facut nimic. Migrantii pot ucide, pot jefui si viola in liniste pentru ca drepturile lor de migranti trebuie protejate. Ce drepturi sunt astea? Orice crima trebuie sa fie pedepsita", a mai spus Putin in interviu."Asa ca liberalismul a devenit perimat. A intrat in conflict cu interesele majoritatii covarsitoare a populatiei", a mai sustinut el.Presedinele rus a mai spus ca tara sa nu este homofoba, dar usurinta cu care Occidentul trateaza homosexualitatea si mobilitatea de gen i se par excesive."Valorile traditionale sunt mult mai stabile si mult mai importante pentru milioane de oameni decat aceasta idee liberala, care, in opinia mea, e pe cale de disparitie", a mai spus acesta.In plus, Putin a mai declarat ca are impresia ca cercurile liberale folosesc problemele cu care se confrunta Biserica Catolica pentru ca o distruge.