Putin spune ironic ca este "ofensat" ca nu a fost inclus pe lista SUA cu oligarhi rusi

Ziare.

com

"Este, evident, un gest neamical si care complica relatiile ruso-americane, aflate deja intr-o stare dificila, si afecteaza relatiile internationale in ansamblul lor", a declarat, ironic, Putin intr-un discurs tinut in fata sustinatorilor sai.Liderul de la Kremlin a subliniat ca tara sa doreste sa dezvolte "relatii stabile, pe termen lung" cu Statele Unite si ca eventuale masuri de retorsiune din partea Moscovei nu ar face decat sa agraveze situatia.Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu Kremlinul. Cei care figureaza pe aceasta lista -114 politicieni si 96 de afaceristi- nu sunt supusi unor restrictii, insa ar putea sa fie vizate de sanctiuni.Pe lista se regasesc toti cei 22 de ministri ai Guvernului rus, intre care premierul Dmitri Medvedev , ministrul de externe Serghei Lavrov, inalti responsabili ai serviciilor secrete si 40 de membri ai administratiei prezidentiale ruse, precum si numele sefilor unor mari companii publice, precum gigantul Rosneft, Igor Secin, si directorul Sberbank, Gherman Gref.Departamentul de Stat al SUA a precizat, luni, ca legea a avut ca efect obligarea guvernelor straine sa renunte la contractele de armament cu companiile ruse si ca, prin urmare, este inutil in aceasta etapa sa se impuna noi sanctiuni in domeniul vanzarilor de arme.