Putin vrea sa introduca in Constitutia Rusiei numele lui Dumnezeu si casatoria doar intre barbat si femeie

Ziare.

com

Putin a anuntat in ianuarie ca Rusia va schimba Constitutia din 1993, initiativa fiind in mare masura vazuta ca o pregatire a terenului pentru dupa 2024, anul in care se termina al patrulea si ultimul sau mandat prezidential.Aceste amendamente constitutionale au fost adoptate in unanimitate de deputati in prima lectura, dar Vladimir Putin a inaintat alte 24 de pagini de amendamente inainte de a doua lectura, cea mai importanta, prevazuta la 10 martie, a anuntat luni presedintele Dumei, Viaceslav Volodin."Amendamentele presedintelui sunt rezultatul dialogului sau cu reprezentanti ai tuturor factiunilor si ai societatii civile", a precizat el intr-un comunicat publicat de Duma, camera inferioara a Parlamentului rus.Amendamentele prevad ca mentiunea la 'credinta in Dumnezeu' a rusilor sa fie introdusa in Constitutie si stipuleaza ca o casatorie este uniunea dintre un barbat si o femeie, a precizat pentru AFP un vicepresedinte al Parlamentului, Piotr Tolstoi."Sunt bucuros ca acest amendament a fost initiat de seful statului", a mai spus el, potrivit agentiei oficiale de presa TASS.Promovarea publica a homosexualitatii este interzisa in Rusia, printr-o lege promulgata de Putin in 2013.Vladimir Putin a evocat ideea de a introduce principiul interzicerii casatoriei intre persoane de acelasi sex la mijlocul lunii februarie, in cadrul unei intalniri cu un grup de lucru format de Kremlin pentru a pregati reforma."Cat sunt eu presedinte, nu se va intampla", a spus el atunci.Majoritatea amendamentelor votate de Duma in prima lectura erau de natura mai constitutionala, vizand in special intarirea puterilor prezidentiale. Un 'vot popular' inca neclar ar urma sa fie organizat la 22 aprilie pentru adoptarea acestor schimbari.In varsta de 67 de ani, Putin este la putere ca presedinte sau prim-ministru de doua decenii, iar actualul sau mandat de sef al statului ar urma sa se incheie in 2024. El este liderul rus care a stat cel mai mult la putere dupa liderul sovietic Iosif Stalin.