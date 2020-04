Record de cazuri noi de COVID-19 in Rusia, numarul total a depasit 10.000. Moscova e cea mai afectata

Credeau ca situatia este sub control

Miercuri, presedintele Vladimir Putin avertizase ca saptamanile urmatoare ar putea fi decisive pentru combaterea virusului.In mai multe regiuni din Rusia, printre care Moscova - cea mai afectata - se aplica de mai mult de o saptamana restrictii de circulatie. Autoritatile au cerut oamenilor sa stea acasa si sa nu iasa din locuinte decat pentru deplasari indispensabile, cum ar fi cele pentru cumpararea de alimente sau pentru asistenta medicala de urgenta.In fazele timpurii ale epidemiei, in Rusia s-au inregistrat mult mai putine cazuri de contaminare cu coronavirus decat in unele tari occidentale, insa ritmul de raspandire a inceput sa creasca brusc luna aceasta, iar epidemia s-a extins mult in afara capitalei.Pana luna trecuta, oficialii rusi afirmau ca situatia este sub control si ca nu e vorba de o epidemie, reaminteste Reuters, remarcand schimbarea de ton survenita dupa ce primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a pus la indoiala datele oficiale si a sustinut ca situatia este mult mai grava decat pare. Edilul capitalei si-a asumat un rol important in combaterea virusului.Presedintele Putin le-a cerut guvernatorilor regiunilor sa adapteze masurile de interventie conform necesitatilor locale. Unii opozanti au criticat implicarea insuficienta a liderului de la Kremlin, dar presedintia rusa a respins acuzatiile. Argumentul conducerii a fost ca, avand in vedere marimea teritoriului national, este justificata acordarea de autonomie autoritatilor regionale.Putin a intervenit miercuri prin intermediul televiziunii pentru a treia oara pe tema coronavirusului, anuntand masuri economice in sprijinul firmelor afectate de restrictiile de circulatie.