Putin interzice vanzarea de smartphone-uri fara aplicatii rusesti, FBI avertizeaza ca acestea colecteaza datele utilizatorilor

Legea, care va intra in vigoare pe 1 iulie 2020, a intampinat opozitia unor retaileri de produse electronice, care afirma ca aceasta a fost adoptata fara ca ei sa fie consultati, transmite Reuters.Autoritatile au prezentat legea ca fiind o modalitate de a sprijini firmele rusesti de IT sa concureze cu companiile straine si de a scuti consumatorii de descarcarea de softuri dupa achizitia unui dispozitiv.Piata de telefoane mobile din Rusia este dominata de companii straine, intre care Apple, Samsung si Huawei.Legea semnata de Putin prevede ca Guvernul va redacta o lista de aplicatii rusesti care vor fi instalate pe diferite dispozitive.FBI trage un semnal de alarma: toate aplicatiile rusesti - precum faimoasa FaceApp , care modifica fotografiile utilizatorilor pentru a-i face mai tineri sau mai batrani - sunt o "potentiala amenintare de contrainformatii"."FBI considera ca orice aplicatie mobila sau produs similar dezvoltat in Rusia, cum ar fi FaceApp, este o potentiala amenintare de contrainformatii, pe baza datelor colectate de produs, a confidentialitatii si a politicilor sale de utilizare", se arata intr-o scrisoare trimisa de un oficial FBI unui membru din Senatul american.In acelasi document oamenii sunt indemnati sa isi stearga din smartphone aplicatii precum FaceApp, intrucat datele colectate de aceasta pot ajunge la serviciile secrete rusesti.