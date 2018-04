Rusia: Londra a depasit "linia rosie" acuzandu-l pe Putin de implicare in programul chimic. Sa-i multumiti ca e un om retinut

Ziare.

Potrivit diplomatului rus, partea britanica a transmis membrilor Consiliului de Securitate al ONU un document "ca de obicei, plin de acuzatii false, nefondate si calomnioase", arata agentia de stiri Tass."De data aceasta, colegii nostri britanici au mers chiar mai departe: ei l-au acuzat direct pe presedintele Putin ca este implicat in programul chimic militar", a afirmat oficialul rus., a spus Nebenzia, adaugand ca aceste actiuni nu sunt altceva decat o incercare de a "demoniza Rusia si de a contesta legitimitatea si rolul acesteia pe scena globala".Amintim ca la 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra, in urma unui atac cu o substanta neurotoxica, atribuit Moscovei. Rusia insa neaga vehement toate acuzatiile.