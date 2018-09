Rusia: Politia a arestat 291 de persoane care protestau fata de cresterea varstei de pensionare. Ei scandau "Putin este un hot"

RUSSIA |



Police use excessive violence to disperse the protesters in Moscow. pic.twitter.com/wlXLiXZnLA - Vocal Europe (@thevocaleurope) September 9, 2018

Police surrounded a group of protesters in St Petersburg. Protestors start to sing a national anthem in defiance to the excessive force used by the police. pic.twitter.com/j9I5vUVeuu - Vocal Europe (@thevocaleurope) September 9, 2018

OVD-Info a informat ca 291 de sustinatori ai lui Navalny, aflat in inchisoare, au fost retinuti de politie in 19 orase, inclusiv unii consilieri ai lui Navalny.La Moscova, in ciuda faptului ca autoritatile nu au oferit autorizatie protestului, in jur de 2.000 de persoane s-au adunat in Piata Puskin pentru a protesta.Unii dintre ei au scandat "Rusia va fi libera" si "Putin este un hot". Politia le-a ordonat sa paraseasca piata sau vor fi pusi sub acuzare. Unii dintre ei au marsaluit apoi prin centrul Moscovei inainte de a fi opriti de politie.Desi protestele erau despre pensionare, multi dintre participanti erau tineri. "Am venit aici ca sa protestez fata de reforma varstei de pensionare, trebuie sa locuiesc in aceasta tara si sa am speranta pentru viitor", a declarat Nikolai Borodin, in varsta de 22 de ani.Din cauza acestor schimbari la varsta de pensionare, popularitatea presedintelui Vladimir Putin a scazut cu 15%.Navalny planuia sa conduca protestul din Moscova de duminica, dar a fost condamnat luna trecuta la 30 de zile de inchisoare pentru ca a incalcat legile privind protestele. Navalny a precizat ca decizia a avut ca scop oprirea protestelor.Dupa ce a fost modificata de Putin, reforma va ridica varsta de pensionare de la 60 la 65 de ani la barbati si de la 55 la 60 de ani la femei.Speranta de viata in Rusia este de 66 de ani pentru barbati si 77 pentru femei.