Valdimir Putin, primit cu salve de tun in Arabia Saudita: Pretul petrolului si conflictele din zona, pe agenda (Video)

Intampinat cu salve de tun la sosirea pe aeroportul de la Riad, Putin a fost escortat de cavaleri sauditi purtand steaguri ruse pana la palatul regal, unde a fost primit de regele Salman si printul mostenitor Mohammed bin Salman, supranumit MBS.Destinsi si zambind, presedintele rus si regele saudit au discutat scurt inaintea unei receptii solemne in onoarea lui Putin, potrivit unor imagini transmise de televiziunea saudita.Negocieri intre cei doi lideri si delegatiile lor, dar si intre Putin si printul mostenitor urmau sa aiba loc luni seara si se anunta dominate de subiectul petrolului.Arabia Saudita, principala membra a Organizatiei tarilor exportatoare de petrol (OPEC), si Rusia - care nu este membra a grupului - au cooperat strans in ultimii ani in vederea limitarii ofertei aurului negru cu scopul cresterii pretului acestuia.Ultima prelungire a reducerilor productiei, decisa de cele 24 de state producatoare de petrol expira la sfarsitul lui martie 2020.Potrivit ministrului rus al Energiei Aleksandr Novak, Moscova si Riadul urmau sa semneze luni o Charta a cooperarii pe termen lung a OPEC, oficializand astfel un acord aprobat in vara la Viena."Vom coopera in mod absolut cu Arabia Saudita si cu ceilalti parteneri si prieteni ai nostri din lumea araba (...) pentru a reduce la zero orice incercare de destabilizare a pietei petroliere", a dat asigurari Putin intr-un interviu acordat unor posturi de televiziune arabofone, difuzat duminica, inaintea vizitei sale.El a elogait, cu aceasta ocazie, "relatiile sale foarte bune cu regele, dar si cu printul mostenitor".Moscova si Riadul - aliatul traditional al Statelor Unite - au afisat in ultimii ani o apropiere spectaculoasa, marcata de o vizita in Rusia a regelui Salman in octombrie 2017, o premiera istorica.Un an mai tarziu, in timp ce MBS era vizat de un potop de critici dupa asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, Putin l-a salutat pe printul mostenitor strangandu-i mana cu entuziasm, un gest foarte remarcat in fata liderilor G20.Moscova - consolidata de aceste relatii cu Riadul si in acelasi timp aliata Teheranului, inamicul jurat al regatului - ar putea sa incerce "sa joace rolul pacificatorului" in tensiunile iraniano-saudite, apreciaza analistul politic rus Fiodor Lukianov.Acest conflict a cunoscut un acces de tensiune in septembrie, in urma unor atacuri care au vizat instalatii petroliere saudite. Acestea au fost revendicat de rebelii huthi din Yemen, sustinuti de Iran, impotriva carora lupta o coalitie condusa de catre Arabia Saudita.Insa Riadul si Washingtonul au acuzat Teheranul, in timp ce Republica islamica a negat orice implicare si a avertizat impotriva unui "razboi total" in cazul unui atac al teritoriului sau.Rusia, care nu a luat partea nimanui, a respins "concluziile pripite" cu privire la Iran."In ceea ce priveste Rusia, noi vom face totul pentru a crea conditiile necesare in vederea unei dinamici pozitive" vizand sa calmeze tensiunile, a subliniat Putin in interviul sau acordat posturilor arabofone.In Siria, rusii - aliatii regimului lui Bashar al Assad si Iranului si sauditii - care sustin opozitia - se afla in tabere opuse. Razboiul sirian se afla pe agenda discutiilor lui Putin la Riad, a anuntat un consilier de la Kremlin, Iuri Usakov."Este important pentru Rusia ca o tara araba sa participe la solutia politica in Siria", declara Lukianov, pentru ca, pana acum, "doar trei tari nearabe" sunt implicate - Turcia, Rusia si Iranul.In cadrul vizitei urmau sa fie semnate aproximativ 30 de acorduri si contracte, inclusiv zece in sectoare ale inaltei tehnologii - inteligenta artificiala, energie si infrastructura -, in valoare totala de peste doua miliarde de dolari.In octombrie 2017, Rusia si Arabia Saudita au semnat un protocol al unui acord care deschide calea achizitionarii de catre Riad a puternicelor sisteme ruse de rachete antiaeriene de tip S-400.Aceasta tranzactie nu s-a concretizat, dupa ce regatul a optat pana la urma sa achizitioneze un sistem american.Dupa Arabia Saudita, Putin se duce marti in Emiratele Arabe Unite (EAU), unde se intalneste cu printul mostenitor al Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al-Nahyan.