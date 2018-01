Violente la protestul anti-Putin: Politistii au intrat cu bastoanele in multime ca sa-l salte pe liderul opozitiei (Video)

Задержание одного человека теряет малейший смысл, если нас много. Кто-нибудь, придите и замените меня pic.twitter.com/TODVdF5lEm - Alexey Navalny (@navalny) January 28, 2018

"Am fost retinut. Asta nu inseamna nimic. Veniti la Tverskaia. Nu iesiti pentru mine, ci pentru voi si pentru viitorul vostru", a scris Navalnii pe Twitter , conform The Moscow Times.Numerosi sustinatori ai lui Navalnii protesteaza, duminica, in mai multe orase din Rusia , fata de autoritati. Manifestantii le cer votantilor sa boicoteze alegerile prezidentiale din 18 martie.In urma cu cateva ore, politia a patruns cu forta in birourile din Moscova ale lui Alexei Navalnii si a retinut mai multi membri ai echipei acestuia.Alexei Navalnii a lansat, la finalul lunii decembrie, un apel public pentru proteste masive in Rusia la 28 ianuarie.La 30 decembrie, Curtea Suprema din Rusia a respins apelul lui Alexei Navalnii referitor la decizia Comisiei Electorale de a nu-i accepta candidatura la presedintia Rusiei.Candidatura a fost respinsa de Comisia Electorala rusa, invocandu-se faptul ca opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ. Navalnii, care considera ca a fost condamnat intr-un dosar motivat politic, le-a cerut sustinatorilor sai sa boicoteze scrutinul din 18 martie.Potrivit unui sondaj realizat de institutul independent Levada, Putin, care nu are un concurent real, este creditat cu 75% din intentiile de vot.Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale in ultimii ani, a fost intemnitat de trei ori in 2017, fiind acuzat ca a incalcat legea.