Vladimir Putin a dansat cu ministrul de Externe austriac la nunta sa (Foto)

La putin timp dupa orele pranzului, televiziunea austriaca Oe24 a transmis in direct aterizarea avionului lui Vladimir Putin pe aeroportul orasului austriac Graz.Presedintele rus a aparut apoi la nunta lui Karin Kneissl, din satul viticol Gamlitz, de la granita cu Slovenia, cu un buchet de flori si insotit de o trupa de solisti cazaci care le-au cantat mirilor o serenada. Fotografii prezenti au surprins si momentele in care Kneissl si Putin vorbeau ori dansau.Printre invitati s-au numarat si cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz, precum si vicecancelarul Heinz Christian Strache, liderul partidului de extrema dreapta FPOe, care a promovat-o pe Karin Kneissl in functia de ministru de Externe, ea nefiind insa membra a acestei formatiuni.In varsta de 53 de ani, Karin Kneissl s-a casatorit cu omul de afaceri Wolfgang Meilinger.Dar elementul inedit al nuntii ramane invitatia pe care sefa diplomatiei austriece i-a adresat-o liderului de la Kremlin, gest care a provocat surprindere si un val de reactii negative, mai ales in contextul in care Austria detine presedintia semestriala a Consiliului UE. Cei care o critica pe Karin Kneissl vad in aceasta invitatie inclusiv o slabire a pozitiei UE in fata Rusiei."Ii doresc sincer (lui Kneissl) tot ce este mai frumos la nunta ei, dar mi-ar fi placut ca pentru interesul national sa se fi evitat reactiile internationale negative cauzate de invitarea presedintelui rus" a transmis purtatorul de cuvant al Partidului Social-Democrat (de opozitie), Andreas Schieder, referindu-se in special la reactiile venite din Ucraina, unde presedinta comisiei de politica externa a parlamentului de la Kiev, Hanna Hopko, a spus ca "din acest moment, Austria nu mai poate fi un mediator in Ucraina".Raspunzand criticilor, MAE austriac a negat existenta vreunei "schimbari in politica externa a Austriei" si a insistat ca este vorba despre un "eveniment privat", iar vizita lui Putin este una "personala".La randul sau, liderul extremei drepte austriece, Heinz Christian Strache, vede in aceasta invitatie mai degraba o publicitate pretioasa pentru Austria prin mediatizarea intensa a prezentei lui Putin la nunta."Nu poate exista o publicitate mai buna pentru Austria, pentru natura ei minunata, peisajele de vis si autentica ei ospitalitate", a spus presedintele partidului care o sustine pe Karin Kneissl.La ora locala 16:23 (17:23, ora Romaniei - n.red.), avionul presedintelui Putin a decolat de la Graz, indreptandu-se catre Berlin, unde presedintele rus va avea in cursul serii o intrevedere cu cancelarul german Angela Merkel.