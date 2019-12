Vladimir Putin a inaugurat legatura feroviara dintre Crimeea si Rusia continentala

Ziare.

Liderul de la Kremlin a efectuat prima traversare a podului, in cabina unei locomotive, alaturi de mecanic, relateaza AFP si Reuters."Cu munca voastra, prin talent si determinare ati aratat ca Rusia este capabila sa faca astfel de proiecte marete de infrastructura. Este cu siguranta nu doar cel mai lung pod din Rusia, ci si din Europa", a spus Putin in fata unei multimi de muncitori constructori care au realizat podul."Aceasta, fara nicio exagerare, ne da toata increderea ca putem si, cu siguranta, vom face proiecte similare in viitor", a adaugat presedintele rus.Obiectivul constructiei, demarata in februarie 2016 si contestata de Ucraina, este sa ajute la integrarea Crimeei anexate in economia rusa. Principala companie implicata in proiect este condusa de Arkady Rotenberg, fost partener de judo al lui Putin in copilarie. Costul total al proiectului a fost estimat la 212 miliarde de ruble (3,4 miliarde de dolari). Trenurile care vor lega Moscova si Sankt Petersburg de Simferopol, capitala Crimeei, ar urma sa transporte anului viitor circa 14 milioane de persoane.Sectiunea rutiera a podului peste stramtoarea Kerci a fost data in folosinta in mai 2018, Vladimir Putin inaugurand-o atunci la volanul unui camion.